Итальянский рецепт салата с овощами и хрустящими крутонами — пошаговый рецепт

Итальянский рецепт салата с овощами и хрустящими крутонами
Итальянский салат с овощами и хрустящими крутонами — это идеальное сочетание свежести и аромата. Легкий и быстрый в приготовлении, он станет отличным дополнением к любому приему пищи.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.
Вам понадобится:
- помидоры нескольких видов 3-4 шт;
- сладкий перец 1/2 шт;
- фиолетовый лук 1/2 шт;
- чиабатта маленькая 1/2 шт;
- маслины без косточки 1/3 банки;
- каперсы 30 г;
- вяленые помидоры 2-3 половинки.
Для заправки смешать:
- оливковое масло 4 ст.л;
- бальзамический уксус 1 ст.л;
- соль и черный перец по вкусу;
- итальянские травы 1 ст.л.
Способ приготовления
Готовим крутоны: чиабатту рвём на кусочки, взбрызгиваем маслом, солим, присыпаем сухим чесноком и запекаем 15 минут в духовке разогретой до 180 ºС.
Помидоры и перец режем произвольными кусочками, добавляем нарезанный полукольцами лук, вяленые томаты, маслины и каперсы.
Сверху укладываем крутоны и заправляем. В идеале перемешиваем, чтобы салат хорошенько пропитался заправкой и наслаждаемся.
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