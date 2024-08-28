Итальянский рецепт салата с овощами и хрустящими крутонами — пошаговый рецепт

Салат с овощами и хрустящими крутонами. Фото: Скриншот YouTube @evadaren

Итальянский салат с овощами и хрустящими крутонами — это идеальное сочетание свежести и аромата. Легкий и быстрый в приготовлении, он станет отличным дополнением к любому приему пищи.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.

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Вам понадобится:

помидоры нескольких видов 3-4 шт;

сладкий перец 1/2 шт;

фиолетовый лук 1/2 шт;

чиабатта маленькая 1/2 шт;

маслины без косточки 1/3 банки;

каперсы 30 г;

вяленые помидоры 2-3 половинки.

Для заправки смешать:

оливковое масло 4 ст.л;

бальзамический уксус 1 ст.л;

соль и черный перец по вкусу;

итальянские травы 1 ст.л.

Способ приготовления

Готовим крутоны: чиабатту рвём на кусочки, взбрызгиваем маслом, солим, присыпаем сухим чесноком и запекаем 15 минут в духовке разогретой до 180 ºС.

Сухарики для салата. Фото: Скриншот YouTube @evadaren

Помидоры и перец режем произвольными кусочками, добавляем нарезанный полукольцами лук, вяленые томаты, маслины и каперсы.

Овощи для салата. Фото: Скриншот YouTube @evadaren

Сверху укладываем крутоны и заправляем. В идеале перемешиваем, чтобы салат хорошенько пропитался заправкой и наслаждаемся.

Приготовление салата. Фото: Скриншот YouTube @evadaren

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