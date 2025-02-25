Італійський торт Мама-Мія — найніжніший десерт без борошна

Домашній торт. Фото: gospodynka.com.ua

Цей італійський десерт змусить вас вигукнути "Мама-Мія!" від захвату! Ніжний, легкий, з горіхово-шоколадним смаком, він готується без борошна та буквально тане в роті. Обов’язково спробуйте.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

волоські горіхи — 150 г;

яєчні білки — 5 шт.;

сіль — 1/4 ч. л.;

цукор — 200 г;

сік лимона — 1 ст. л.;

крохмаль — 1 ст. л.

Додатково:

шоколад — 200 г.

Для крему:

вершки 33% — 500 мл;

цукрова пудра — 2-3 ст. л.

Спосіб приготування

Приготування коржів. Волоські горіхи підсмажити на сухій сковорідці, потім подрібнити у блендері до дрібної крихти.

Волоські горіхи. Фото: gospodynka.com.ua

У глибокій мисці збити білки з дрібкою солі до утворення пишної піни. Додати цукор і збивати, поки маса не стане густою та світлою. Влити лимонний сік, перемішати.

Приготування коржів. Фото: gospodynka.com.ua

Додати крохмаль, ретельно вимішати міксером. Всипати подрібнені горіхи та акуратно перемішати ложкою. Тісто розділити на 6 частин. Викласти кожну порцію на пергаментний папір, формуючи кола діаметром 18 см (можна намалювати контури або використати форму).

Приготування крему. Фото: gospodynka.com.ua

Випікати при 220 °C приблизно 7-10 хвилин до легкого зарум’янення. Розтопити шоколад у мікрохвильовці або на водяній бані, змастити ним усі коржі та залишити до повного застигання. Приготування крему. Збити вершки міксером кілька хвилин, потім додати цукрову пудру й продовжити збивати до пишності.

Приготування торта. Фото: gospodynka.com.ua

Збирання торта. Перемастити коржі кремом, змастити верх і боки торта. За бажанням прикрасити тертим шоколадом або какао. Поставити в холодильник на 2 години для просочення. Готовий торт подати охолодженим.

Шматок торта. Фото: gospodynka.com.ua

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