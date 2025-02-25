Італійський торт Мама-Мія — найніжніший десерт без борошна

Італійський рецепт торта "Мама-Мія" — готується без борошна
Цей італійський десерт змусить вас вигукнути "Мама-Мія!" від захвату! Ніжний, легкий, з горіхово-шоколадним смаком, він готується без борошна та буквально тане в роті. Обов’язково спробуйте.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- волоські горіхи — 150 г;
- яєчні білки — 5 шт.;
- сіль — 1/4 ч. л.;
- цукор — 200 г;
- сік лимона — 1 ст. л.;
- крохмаль — 1 ст. л.
Додатково:
- шоколад — 200 г.
Для крему:
- вершки 33% — 500 мл;
- цукрова пудра — 2-3 ст. л.
Спосіб приготування
Приготування коржів. Волоські горіхи підсмажити на сухій сковорідці, потім подрібнити у блендері до дрібної крихти.
У глибокій мисці збити білки з дрібкою солі до утворення пишної піни. Додати цукор і збивати, поки маса не стане густою та світлою. Влити лимонний сік, перемішати.
Додати крохмаль, ретельно вимішати міксером. Всипати подрібнені горіхи та акуратно перемішати ложкою. Тісто розділити на 6 частин. Викласти кожну порцію на пергаментний папір, формуючи кола діаметром 18 см (можна намалювати контури або використати форму).
Випікати при 220 °C приблизно 7-10 хвилин до легкого зарум’янення. Розтопити шоколад у мікрохвильовці або на водяній бані, змастити ним усі коржі та залишити до повного застигання. Приготування крему. Збити вершки міксером кілька хвилин, потім додати цукрову пудру й продовжити збивати до пишності.
Збирання торта. Перемастити коржі кремом, змастити верх і боки торта. За бажанням прикрасити тертим шоколадом або какао. Поставити в холодильник на 2 години для просочення. Готовий торт подати охолодженим.
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