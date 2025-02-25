Итальянский торт Мама-Мия — самый нежный десерт без муки

Итальянский рецепт торта "Мама-Мия" — готовится без муки
Этот итальянский десерт заставит вас воскликнуть "Мама-Мия!" от восторга! Нежный, легкий, с орехово-шоколадным вкусом, он готовится без муки и буквально тает во рту. Обязательно попробуйте.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- грецкие орехи — 150 г;
- яичные белки — 5 шт.;
- соль — 1/4 ч. л.;
- сахар — 200 г;
- сок лимона — 1 ст. л.;
- крахмал — 1 ст. л.
Дополнительно:
- шоколад — 200 г.
Для крема:
- сливки 33% — 500 мл;
- сахарная пудра — 2-3 ст. л.
Способ приготовления
Приготовление коржей. Грецкие орехи поджарить на сухой сковороде, затем измельчить в блендере до мелкой крошки.
В глубокой миске взбить белки со щепоткой соли до образования пышной пены. Добавить сахар и взбивать, пока масса не станет густой и светлой. Влить лимонный сок, перемешать.
Добавить крахмал, тщательно вымешать миксером. Всыпать измельченные орехи и аккуратно перемешать ложкой. Тесто разделить на 6 частей. Выложить каждую порцию на пергаментную бумагу, формируя круги диаметром 18 см (можно нарисовать контуры или использовать форму).
Выпекать при 220 °C примерно 7-10 минут до легкого зарумянивания. Растопить шоколад в микроволновке или на водяной бане, смазать им все коржи и оставить до полного застывания. Приготовление крема. Взбить сливки миксером несколько минут, затем добавить сахарную пудру и продолжить взбивать до пышности.
Сборка торта. Перемазать коржи кремом, смазать верх и бока торта. По желанию украсить тертым шоколадом или какао. Поставить в холодильник на 2 часа для пропитки. Готовый торт подать охлажденным.
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