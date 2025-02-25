Итальянский торт Мама-Мия — самый нежный десерт без муки

Домашний торт. Фото: gospodynka.com.ua

Этот итальянский десерт заставит вас воскликнуть "Мама-Мия!" от восторга! Нежный, легкий, с орехово-шоколадным вкусом, он готовится без муки и буквально тает во рту. Обязательно попробуйте.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

грецкие орехи — 150 г;

яичные белки — 5 шт.;

соль — 1/4 ч. л.;

сахар — 200 г;

сок лимона — 1 ст. л.;

крахмал — 1 ст. л.

Дополнительно:

шоколад — 200 г.

Для крема:

сливки 33% — 500 мл;

сахарная пудра — 2-3 ст. л.

Способ приготовления

Приготовление коржей. Грецкие орехи поджарить на сухой сковороде, затем измельчить в блендере до мелкой крошки.

Грецкие орехи. Фото: gospodynka.com.ua

В глубокой миске взбить белки со щепоткой соли до образования пышной пены. Добавить сахар и взбивать, пока масса не станет густой и светлой. Влить лимонный сок, перемешать.

Приготовление коржей. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить крахмал, тщательно вымешать миксером. Всыпать измельченные орехи и аккуратно перемешать ложкой. Тесто разделить на 6 частей. Выложить каждую порцию на пергаментную бумагу, формируя круги диаметром 18 см (можно нарисовать контуры или использовать форму).

Приготовление крема. Фото: gospodynka.com.ua

Выпекать при 220 °C примерно 7-10 минут до легкого зарумянивания. Растопить шоколад в микроволновке или на водяной бане, смазать им все коржи и оставить до полного застывания. Приготовление крема. Взбить сливки миксером несколько минут, затем добавить сахарную пудру и продолжить взбивать до пышности.

Приготовление торта. Фото: gospodynka.com.ua

Сборка торта. Перемазать коржи кремом, смазать верх и бока торта. По желанию украсить тертым шоколадом или какао. Поставить в холодильник на 2 часа для пропитки. Готовый торт подать охлажденным.

Кусок торта. Фото: gospodynka.com.ua

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