Як приготувати торт з макаронів, рецепт з TikTok - фото та відео.

Торт із макаронів. Фото: YouTube @user-ze2op1pm7j

Італійський торт з макаронів, який дуже швидко готується і при цьому виходить дуже смачний. Обов'язково збережіть цей рецепт, чудово підходить для вечері.

Рецепт опублікували на YouTube каналі ЧАО МАКАРОНИ.

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Вам знадобиться:

160 г макарон/100 г для тих, хто на дієті;

250 г помідорів;

1 цибулина;

2 зубчики часнику;

пармезан, моцарелла;

оливкова олія;

сіль.

Спосіб приготування

Візьмемо такий тип макаронів, який можна наповнити, наприклад ригатоні, є ще тортильяони.

Терті помідори. Фото: YouTube @user-ze2op1pm7j

Ставимо воду закипати, і доки вона доходить до кипіння, робимо томатний соус з помідорів, цибулі та часнику. Спочатку обсмажуємо цибулю та часник. Далі натерти помідори та відправити їх на сковороду. Все разом готувати 10 хвилин, далі за допомогою блендера робимо пастоподібну консистенцію.

Приготування макаронів. Фото: YouTube @user-ze2op1pm7j

Посолити воду, що закипіла, варимо макарони, не доводимо до готовності одну хвилину.

Макарони та соус. Фото: YouTube @user-ze2op1pm7j

Складаємо макарони у форму для випікання. Починаємо їх заливати пастою по самі верхівки.

Макарони та сир. Фото: YouTube @user-ze2op1pm7j

Зверху натерти моцарелу і поставити в духовку на 5 хвилин, щоб сир розплавився.

Торт із макаронів. Фото: YouTube @user-ze2op1pm7j

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