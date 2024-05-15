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Італійський торт з макаронів — рецепт-тренд TikTok

15 травня 2024 19:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати торт з макаронів, рецепт з TikTok - фото та відео.
Торт із макаронів. Фото: YouTube @user-ze2op1pm7j
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Італійський торт з макаронів, який дуже швидко готується і при цьому виходить дуже смачний. Обов'язково збережіть цей рецепт, чудово підходить для вечері.

Рецепт опублікували на YouTube каналі ЧАО МАКАРОНИ.

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Вам знадобиться:

  • 160 г макарон/100 г для тих, хто на дієті;
  • 250 г помідорів;
  • 1 цибулина;
  • 2 зубчики часнику;
  • пармезан, моцарелла;
  • оливкова олія;
  • сіль.

Спосіб приготування

Візьмемо такий тип макаронів, який можна наповнити, наприклад ригатоні, є ще тортильяони.

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Терті помідори. Фото: YouTube @user-ze2op1pm7j

Ставимо воду закипати, і доки вона доходить до кипіння, робимо томатний соус з помідорів, цибулі та часнику. Спочатку обсмажуємо цибулю та часник. Далі натерти помідори та відправити їх на сковороду. Все разом готувати 10 хвилин, далі за допомогою блендера робимо пастоподібну консистенцію.

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Приготування макаронів. Фото: YouTube @user-ze2op1pm7j

Посолити воду, що закипіла, варимо макарони, не доводимо до готовності одну хвилину.

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Макарони та соус. Фото: YouTube @user-ze2op1pm7j

Складаємо макарони у форму для випікання. Починаємо їх заливати пастою по самі верхівки.

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Макарони та сир. Фото: YouTube @user-ze2op1pm7j

Зверху натерти моцарелу і поставити в духовку на 5 хвилин, щоб сир розплавився.

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Торт із макаронів. Фото: YouTube @user-ze2op1pm7j

Раніше ми писали про найпростіший рецепт хрусткої картоплі по-селянськи.

Візьміть три картоплини та приготуйте цей геніальний сніданок чи вечерю — італійська фритата.

Італія
рецепти
лайфхаки
Вечеря
сир
торт
макарони

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