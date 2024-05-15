Як приготувати торт з макаронів, рецепт з TikTok - фото та відео.

Італійський торт з макаронів — рецепт-тренд TikTok
Італійський торт з макаронів, який дуже швидко готується і при цьому виходить дуже смачний. Обов'язково збережіть цей рецепт, чудово підходить для вечері.
Рецепт опублікували на YouTube каналі ЧАО МАКАРОНИ.
Вам знадобиться:
- 160 г макарон/100 г для тих, хто на дієті;
- 250 г помідорів;
- 1 цибулина;
- 2 зубчики часнику;
- пармезан, моцарелла;
- оливкова олія;
- сіль.
Спосіб приготування
Візьмемо такий тип макаронів, який можна наповнити, наприклад ригатоні, є ще тортильяони.
Ставимо воду закипати, і доки вона доходить до кипіння, робимо томатний соус з помідорів, цибулі та часнику. Спочатку обсмажуємо цибулю та часник. Далі натерти помідори та відправити їх на сковороду. Все разом готувати 10 хвилин, далі за допомогою блендера робимо пастоподібну консистенцію.
Посолити воду, що закипіла, варимо макарони, не доводимо до готовності одну хвилину.
Складаємо макарони у форму для випікання. Починаємо їх заливати пастою по самі верхівки.
Зверху натерти моцарелу і поставити в духовку на 5 хвилин, щоб сир розплавився.
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