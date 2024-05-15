Как приготовить торт из макарон, рецепт из TikTok — фото и видео.

Торт из макарон. Фото: YouTube @user-ze2op1pm7j

Итальянский торт из макарон, который очень быстро готовится и при этом получается безумно вкусным. Обязательно сохраните этот рецепт, прекрасно подходит для ужина.

Рецепт опубликовали на YouTube канале ЧАО МАКАРОНИ.

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Вам понадобится:

160 г макарон/100 г для тех, кто на диете;

250 г помидор;

1 луковица;

2 зубчика чеснока;

пармезан, моцарелла;

оливковое масло;

соль.

Способ приготовления

Возьмем такой тип макарон, который можно наполнить, например ригатони, есть еще тортильяони.

Тертые помидоры. Фото: YouTube @user-ze2op1pm7j

Ставим воду закипать, и пока она доходит до кипения, делаем томатный соус из помидор, лука и чеснока. Сначала обжариваем лук и чеснок. Далее натереть помидоры и отправить их на сковороду. Все вместе готовить 10 минут, далее при помощи блендера делаем пастообразную консистенцию.

Приготовление макарон. Фото: YouTube @user-ze2op1pm7j

Посолить воду, которая закипела, варим макароны, не доводим их до готовности одну минуту.

Макароны и соус. Фото: YouTube @user-ze2op1pm7j

Складываем макароны в форму для выпечки. Начинаем их заливать пастой по самые верхушки.

Макароны и сыр. Фото: YouTube @user-ze2op1pm7j

Сверху натереть моцареллу и поставить в духовку на 5 минут. чтобы сыр расплавился.

Торт из макарон. Фото: YouTube @user-ze2op1pm7j

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