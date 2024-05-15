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Итальянский торт из макарон — рецепт-тренд TikTok

15 мая 2024 19:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить торт из макарон, рецепт из TikTok — фото и видео.
Торт из макарон. Фото: YouTube @user-ze2op1pm7j
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Итальянский торт из макарон, который очень быстро готовится и при этом получается безумно вкусным. Обязательно сохраните этот рецепт, прекрасно подходит для ужина.

Рецепт опубликовали на YouTube канале ЧАО МАКАРОНИ

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Вам понадобится: 

  • 160 г макарон/100 г для тех, кто на диете;
  • 250 г помидор;
  • 1 луковица;
  • 2 зубчика чеснока;
  • пармезан, моцарелла;
  • оливковое масло;
  • соль. 

Способ приготовления 

Возьмем такой тип макарон, который можно наполнить, например ригатони, есть еще тортильяони. 

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Тертые помидоры. Фото: YouTube @user-ze2op1pm7j

Ставим воду закипать, и пока она доходит до кипения, делаем томатный соус из помидор, лука и чеснока. Сначала обжариваем лук и чеснок. Далее натереть помидоры и отправить их на сковороду. Все вместе готовить 10 минут, далее при помощи блендера делаем пастообразную консистенцию. 

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Приготовление макарон. Фото: YouTube @user-ze2op1pm7j

Посолить воду, которая закипела, варим макароны, не доводим их до готовности одну минуту.

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Макароны и соус. Фото: YouTube @user-ze2op1pm7j

Складываем макароны в форму для выпечки. Начинаем их заливать пастой по самые верхушки. 

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Макароны и сыр. Фото: YouTube @user-ze2op1pm7j

Сверху натереть моцареллу и поставить в духовку на 5 минут. чтобы сыр расплавился. 

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Торт из макарон. Фото: YouTube @user-ze2op1pm7j

Раньше мы писали о самом простом рецепте хрустящего картофеля по-крестьянски.

Возьмите три картофелины и приготовьте этот гениальный завтрак или ужин — итальянская фритата.

Италия
рецепты
лайфхаки
Ужин
сыр
торт
макаронны

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