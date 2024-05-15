Как приготовить торт из макарон, рецепт из TikTok — фото и видео.

Итальянский торт из макарон — рецепт-тренд TikTok
Итальянский торт из макарон, который очень быстро готовится и при этом получается безумно вкусным. Обязательно сохраните этот рецепт, прекрасно подходит для ужина.
Рецепт опубликовали на YouTube канале ЧАО МАКАРОНИ.
Вам понадобится:
- 160 г макарон/100 г для тех, кто на диете;
- 250 г помидор;
- 1 луковица;
- 2 зубчика чеснока;
- пармезан, моцарелла;
- оливковое масло;
- соль.
Способ приготовления
Возьмем такой тип макарон, который можно наполнить, например ригатони, есть еще тортильяони.
Ставим воду закипать, и пока она доходит до кипения, делаем томатный соус из помидор, лука и чеснока. Сначала обжариваем лук и чеснок. Далее натереть помидоры и отправить их на сковороду. Все вместе готовить 10 минут, далее при помощи блендера делаем пастообразную консистенцию.
Посолить воду, которая закипела, варим макароны, не доводим их до готовности одну минуту.
Складываем макароны в форму для выпечки. Начинаем их заливать пастой по самые верхушки.
Сверху натереть моцареллу и поставить в духовку на 5 минут. чтобы сыр расплавился.
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