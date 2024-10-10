Італійський торт за 10 хвилин — покроковий рецепт

Італійський торт за 10 хвилин — виходить ну дуже смачно
Шукаєте швидкий і смачний десерт? Італійський торт за 10 хвилин — це ідеальний вибір! Простий у приготуванні, він порадує ніжним смаком і стане справжньою знахідкою для будь-якого застілля.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- 100 г волоських горіхів
- 100 г кеш'ю
- 100 г арахісу
- 100 г родзинок
- 50 г чорносливу
- 50 г кураги
- 160 г борошна
- 100 г шоколаду
- 200 г меду
- цедра лимона, сухий імбир, кориця.
Для шоколадної глазурі:
- 40 г шоколаду;
- 20 г вершкового масла;
- 2-3 ст. л. молока.
Спосіб приготування
Волоські горіхи нарізати великими шматочками, так само нарізати кеш'ю. Арахіс залишити цілим і змішати з іншими горіхами в мисці.
Родзинки промити та додати до горіхів. Чорнослив і курагу нарізати дрібніше (найзручніше використовувати ножиці). Додати ароматні спеції: лимонну цедру, сухий імбир та корицю. Можна додати чорний перець, але це за бажанням.
Додати 160 г борошна і добре все перемішати. Розтопити шоколад на водяній бані або в мікрохвильовій печі. Додати мед і розтоплений шоколад у миску з горіхами та сухофруктами.
Спочатку перемішати лопаткою, а потім руками, щоб усе об'єдналося в однорідну шоколадно-медову масу. На деко, застелене папером для випічки, встановити кільце діаметром 17 см. Бокові частини кільця також обгорнути папером.
Викласти всю масу у форму, розрівняти і утрамбувати. Випікати в розігрітій до 160 ºС духовці протягом 30 хвилин. Після випікання дати пирогу повністю охолонути, потім вийняти з форми.
Розтопити шоколад у мікрохвильовій печі, додати вершкове масло і молоко. Полити шоколадом верх торта і прикрасити дрібно нарізаними горішками. Нарізати торт на шматочки і подавати до столу.
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