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Італійський торт за 10 хвилин — виходить ну дуже смачно

10 жовтня 2024 03:21
Аліса Мадяр - Редактор
Аліса Мадяр
Редактор
Італійський торт за 10 хвилин — покроковий рецепт
Італійський торт. Фото: gospodynka.com.ua
Аліса Мадяр - Редактор
Аліса Мадяр
Редактор

Шукаєте швидкий і смачний десерт? Італійський торт за 10 хвилин — це ідеальний вибір! Простий у приготуванні, він порадує ніжним смаком і стане справжньою знахідкою для будь-якого застілля.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам знадобиться: 

  • 100 г волоських горіхів
  • 100 г кеш'ю
  • 100 г арахісу
  • 100 г родзинок
  • 50 г чорносливу
  • 50 г кураги
  • 160 г борошна
  • 100 г шоколаду
  • 200 г меду
  • цедра лимона, сухий імбир, кориця.

Для шоколадної глазурі:

  • 40 г шоколаду;
  • 20 г вершкового масла;
  • 2-3 ст. л. молока. 

Спосіб приготування 

Волоські горіхи нарізати великими шматочками, так само нарізати кеш'ю. Арахіс залишити цілим і змішати з іншими горіхами в мисці.

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Горіхи та шоколад. Фото: gospodynka.com.ua

Родзинки промити та додати до горіхів. Чорнослив і курагу нарізати дрібніше (найзручніше використовувати ножиці). Додати ароматні спеції: лимонну цедру, сухий імбир та корицю. Можна додати чорний перець, але це за бажанням.

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Сухофрукти та цедра. Фото: gospodynka.com.ua

Додати 160 г борошна і добре все перемішати. Розтопити шоколад на водяній бані або в мікрохвильовій печі. Додати мед і розтоплений шоколад у миску з горіхами та сухофруктами.

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Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Спочатку перемішати лопаткою, а потім руками, щоб усе об'єдналося в однорідну шоколадно-медову масу. На деко, застелене папером для випічки, встановити кільце діаметром 17 см. Бокові частини кільця також обгорнути папером.

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Торт у формі для випікання. Фото: gospodynka.com.ua

Викласти всю масу у форму, розрівняти і утрамбувати. Випікати в розігрітій до 160 ºС духовці протягом 30 хвилин. Після випікання дати пирогу повністю охолонути, потім вийняти з форми.

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Готовий торт. Фото: gospodynka.com.ua

Розтопити шоколад у мікрохвильовій печі, додати вершкове масло і молоко. Полити шоколадом верх торта і прикрасити дрібно нарізаними горішками. Нарізати торт на шматочки і подавати до столу.

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