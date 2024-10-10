Італійський торт за 10 хвилин — покроковий рецепт

Італійський торт. Фото: gospodynka.com.ua

Шукаєте швидкий і смачний десерт? Італійський торт за 10 хвилин — це ідеальний вибір! Простий у приготуванні, він порадує ніжним смаком і стане справжньою знахідкою для будь-якого застілля.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

100 г волоських горіхів

100 г кеш'ю

100 г арахісу

100 г родзинок

50 г чорносливу

50 г кураги

160 г борошна

100 г шоколаду

200 г меду

цедра лимона, сухий імбир, кориця.

Для шоколадної глазурі:

40 г шоколаду;

20 г вершкового масла;

2-3 ст. л. молока.

Спосіб приготування

Волоські горіхи нарізати великими шматочками, так само нарізати кеш'ю. Арахіс залишити цілим і змішати з іншими горіхами в мисці.

Горіхи та шоколад. Фото: gospodynka.com.ua

Родзинки промити та додати до горіхів. Чорнослив і курагу нарізати дрібніше (найзручніше використовувати ножиці). Додати ароматні спеції: лимонну цедру, сухий імбир та корицю. Можна додати чорний перець, але це за бажанням.

Сухофрукти та цедра. Фото: gospodynka.com.ua

Додати 160 г борошна і добре все перемішати. Розтопити шоколад на водяній бані або в мікрохвильовій печі. Додати мед і розтоплений шоколад у миску з горіхами та сухофруктами.

Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Спочатку перемішати лопаткою, а потім руками, щоб усе об'єдналося в однорідну шоколадно-медову масу. На деко, застелене папером для випічки, встановити кільце діаметром 17 см. Бокові частини кільця також обгорнути папером.

Торт у формі для випікання. Фото: gospodynka.com.ua

Викласти всю масу у форму, розрівняти і утрамбувати. Випікати в розігрітій до 160 ºС духовці протягом 30 хвилин. Після випікання дати пирогу повністю охолонути, потім вийняти з форми.

Готовий торт. Фото: gospodynka.com.ua

Розтопити шоколад у мікрохвильовій печі, додати вершкове масло і молоко. Полити шоколадом верх торта і прикрасити дрібно нарізаними горішками. Нарізати торт на шматочки і подавати до столу.

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