Итальянский торт за 10 минут – пошаговый рецепт

Итальянский торт за 10 минут — получается ну очень вкусно
Ищете быстрый и вкусный десерт? Итальянский торт за 10 минут — это идеальный выбор! Прост в приготовлении, он порадует нежным вкусом и станет настоящей находкой для любого застолья.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- 100 г грецких орехов
- 100 г кешью
- 100 г арахиса
- 100 г изюма
- 50 г чернослива
- 50 г кураги
- 160 г муки
- 100 г шоколада
- 200 г меда
- цедра лимона, сухой имбирь, корица.
Для шоколадной глазури:
- 40 г шоколада;
- 20 г сливочного масла;
- 2-3 ст. л. молока.
Способ приготовления
Грецкие орехи нарезать большими кусочками, так же нарезать кешью. Арахис оставить целым и смешать с другими орехами в миске.
Изюм промыть и добавить в орехи. Чернослив и курагу нарезать помельче (удобнее всего использовать ножницы). Добавить ароматные специи: лимонную цедру, сухой имбирь и корицу. Можно добавить черный перец, но это по желанию.
Добавить 160 г муки и хорошо перемешать. Растопить шоколад на водяной бане или в микроволновке. Добавить мед и растопленный шоколад в миску с орехами и сухофруктами.
Сначала перемешать лопаткой, а затем руками, чтобы все объединилось в однородную шоколадно-медовую массу. На противень, застеленный бумагой для выпечки, установить кольцо диаметром 17 см. Боковые части кольца также обернуть бумагой.
Выложить всю массу в форму, разровнять и утрамбовать. Выпекать в разогретой до 160 ºС духовке в течение 30 минут. После выпечки дать пирогу полностью остыть, затем вынуть из формы.
Растопить шоколад в микроволновке, добавить сливочное масло и молоко. Полить шоколадом верх торта и украсить мелко нарезанными орешками. Нарезать торт на кусочки и подавать на стол.
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