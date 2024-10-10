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Итальянский торт за 10 минут — получается ну очень вкусно

10 октября 2024 03:21
Алиса Мадяр - Редактор
Алиса Мадяр
Редактор
Итальянский торт за 10 минут – пошаговый рецепт
Итальянский торт. Фото: gospodynka.com.ua
Алиса Мадяр - Редактор
Алиса Мадяр
Редактор

Ищете быстрый и вкусный десерт? Итальянский торт за 10 минут — это идеальный выбор! Прост в приготовлении, он порадует нежным вкусом и станет настоящей находкой для любого застолья.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • 100 г грецких орехов
  • 100 г кешью
  • 100 г арахиса
  • 100 г изюма
  • 50 г чернослива
  • 50 г кураги
  • 160 г муки
  • 100 г шоколада
  • 200 г меда
  • цедра лимона, сухой имбирь, корица.

Для шоколадной глазури:

  • 40 г шоколада;
  • 20 г сливочного масла;
  • 2-3 ст. л. молока.

Способ приготовления

Грецкие орехи нарезать большими кусочками, так же нарезать кешью. Арахис оставить целым и смешать с другими орехами в миске.

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Орехи и шоколад. Фото: gospodynka.com.ua

Изюм промыть и добавить в орехи. Чернослив и курагу нарезать помельче (удобнее всего использовать ножницы). Добавить ароматные специи: лимонную цедру, сухой имбирь и корицу. Можно добавить черный перец, но это по желанию.

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Сухофрукты и цедра. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить 160 г муки и хорошо перемешать. Растопить шоколад на водяной бане или в микроволновке. Добавить мед и растопленный шоколад в миску с орехами и сухофруктами.

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Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Сначала перемешать лопаткой, а затем руками, чтобы все объединилось в однородную шоколадно-медовую массу. На противень, застеленный бумагой для выпечки, установить кольцо диаметром 17 см. Боковые части кольца также обернуть бумагой.

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Торт в форме для выпечки. Фото: gospodynka.com.ua

Выложить всю массу в форму, разровнять и утрамбовать. Выпекать в разогретой до 160 ºС духовке в течение 30 минут. После выпечки дать пирогу полностью остыть, затем вынуть из формы.

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Готовый пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Растопить шоколад в микроволновке, добавить сливочное масло и молоко. Полить шоколадом верх торта и украсить мелко нарезанными орешками. Нарезать торт на кусочки и подавать на стол.

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