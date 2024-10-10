Итальянский торт за 10 минут – пошаговый рецепт

Итальянский торт. Фото: gospodynka.com.ua

Ищете быстрый и вкусный десерт? Итальянский торт за 10 минут — это идеальный выбор! Прост в приготовлении, он порадует нежным вкусом и станет настоящей находкой для любого застолья.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте также:

Вам понадобится:

100 г грецких орехов

100 г кешью

100 г арахиса

100 г изюма

50 г чернослива

50 г кураги

160 г муки

100 г шоколада

200 г меда

цедра лимона, сухой имбирь, корица.

Для шоколадной глазури:

40 г шоколада;

20 г сливочного масла;

2-3 ст. л. молока.

Способ приготовления

Грецкие орехи нарезать большими кусочками, так же нарезать кешью. Арахис оставить целым и смешать с другими орехами в миске.

Орехи и шоколад. Фото: gospodynka.com.ua

Изюм промыть и добавить в орехи. Чернослив и курагу нарезать помельче (удобнее всего использовать ножницы). Добавить ароматные специи: лимонную цедру, сухой имбирь и корицу. Можно добавить черный перец, но это по желанию.

Сухофрукты и цедра. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить 160 г муки и хорошо перемешать. Растопить шоколад на водяной бане или в микроволновке. Добавить мед и растопленный шоколад в миску с орехами и сухофруктами.

Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Сначала перемешать лопаткой, а затем руками, чтобы все объединилось в однородную шоколадно-медовую массу. На противень, застеленный бумагой для выпечки, установить кольцо диаметром 17 см. Боковые части кольца также обернуть бумагой.

Торт в форме для выпечки. Фото: gospodynka.com.ua

Выложить всю массу в форму, разровнять и утрамбовать. Выпекать в разогретой до 160 ºС духовке в течение 30 минут. После выпечки дать пирогу полностью остыть, затем вынуть из формы.

Готовый пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Растопить шоколад в микроволновке, добавить сливочное масло и молоко. Полить шоколадом верх торта и украсить мелко нарезанными орешками. Нарезать торт на кусочки и подавать на стол.

Раньше мы писали о рецепте вафельного торта с карамельным кремом и арахисом без выпечки, что готовится 10 минут.

Также советуем ознакомиться с рецептом нежного торта "пломбор" без выпечки.

А когда нет света, приготовьте этот торт за 15 минут — простой рецепт без выпечки

Еще рекомендуем ознакомиться с простым и быстрым рецептом ледового домашнего медовика за 10 минут.

Обратите внимание на торт за 15 минут, только из 5 ингредиентов — без выпечки, быстро, бюджетно и вкусно.