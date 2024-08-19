Кабачки, як гуакамоле, оригінальний рецепт від Клопотенка — покрокове приготування

Кабачки та овочі. Фото: Freepik

Якщо ви думаєте, що знаєте все про кабачки, цей рецепт від Євгена Клопотенка вас приємно здивує. Кабачки, приготовані за принципом гуакамоле, відкриють нові горизонти смаку. Легкий, свіжий та неймовірно простий у приготуванні, цей рецепт стане вашим улюбленим варіантом для швидкого перекусу або яскравої закуски на святковому столі.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Yevhen Klopotenko.

Читайте також:

Вам знадобиться:

кабачок 250 г;

сіль 1/2 ч.л;

цукор 1 ч.л;

яблучний оцет 1 ст.л;

олія 1 ст.л;

часник 3 зубчики;

кріп 5 гілочок;

насіння соняшника 50 г;

хліб для подачі.

Спосіб приготування

Кабачок помити, витерти паперовим рушником, нарізати дрібним кубиком, перекласти в миску.

Нарізані кабачки. Фото: YouTube @klopotenko

Додати сіль, цукор, оцет, олію, січений кріп і часник. Дати постояти 1 годину, відцідити сік.

Нарізана зелень. Фото: YouTube @klopotenko

Викласти на підсмажений шматок хліба, присипати подрібненим насінням соняшника.

Соняшникове насіння. Фото: YouTube @klopotenko

Раніше ми писали про легкий квітневий салат за одну хвилину з черемшею та яйцями — суперрецепт.

Ви не повірите, яким смачним може бути салат, — рецепт з мівіни за 20 хвилин.

Також радимо ознайомитися з незвичайним рецептом салату з молодої капусти — ароматним та яскравим.

Ще ми розповідали про салат із крабовими паличками по-новому — рецепт, який сподобається.