Кабачки, как гуакамоле, оригинальный рецепт от Клопотенко – пошаговое приготовление

Кабачки, как гуакамоле — вкусный и простой рецепт от Клопотенко
Если вы думаете, что знаете все о кабачках, этот рецепт от Евгения Клопотенко вас приятно удивит. Кабачки, приготовленные по принципу гуакамоле, откроют новые горизонты вкуса. Легкий, свежий и невероятно простой в приготовлении этот рецепт станет вашим любимым вариантом для быстрого перекуса или яркой закуски на праздничном столе.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Yevhen Klopotenko.
Вам понадобится:
- кабачок 250 г;
- соль 1/2 ч.л;
- сахар – 1 ч.л;
- яблочный уксус 1 ст.л;
- масло 1 ст.л;
- чеснок 3 зубчика;
- укроп 5 веточек;
- семена подсолнечника 50 г;
- хлеб для подачи.
Способ приготовления
Кабачок помыть, вытереть бумажным полотенцем, порезать маленьким кубиком, переложить в миску.
Добавить соль, сахар, уксус, масло, рубленый укроп и чеснок. Дать постоять 1 час, отцедить сок.
Выложить на поджаренный кусок хлеба, присыпать измельченными семенами подсолнечника.
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