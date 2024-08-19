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Кабачки, как гуакамоле — вкусный и простой рецепт от Клопотенко

19 августа 2024 05:47
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Кабачки, как гуакамоле, оригинальный рецепт от Клопотенко – пошаговое приготовление
Кабачки и овощи. Фото: Freepik
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Если вы думаете, что знаете все о кабачках, этот рецепт от Евгения Клопотенко вас приятно удивит. Кабачки, приготовленные по принципу гуакамоле, откроют новые горизонты вкуса. Легкий, свежий и невероятно простой в приготовлении этот рецепт станет вашим любимым вариантом для быстрого перекуса или яркой закуски на праздничном столе.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Yevhen Klopotenko.

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Вам понадобится:

  • кабачок 250 г;
  • соль 1/2 ч.л;
  • сахар – 1 ч.л;
  • яблочный уксус 1 ст.л;
  • масло 1 ст.л;
  • чеснок 3 зубчика;
  • укроп 5 веточек;
  • семена подсолнечника 50 г;
  • хлеб для подачи.

Способ приготовления

Кабачок помыть, вытереть бумажным полотенцем, порезать маленьким кубиком, переложить в миску.

как приготовить сырые кабачки
Нарезанные кабачки. Фото: YouTube @klopotenko

Добавить соль, сахар, уксус, масло, рубленый укроп и чеснок. Дать постоять 1 час, отцедить сок.

рецепт сырых кабачков
Нарезанная зелень. Фото: YouTube @klopotenko

Выложить на поджаренный кусок хлеба, присыпать измельченными семенами подсолнечника.

рецепт от хлопотенка
Семечки подсолнечника. Фото: YouTube @klopotenko

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Евгений Клопотенко рецепты лайфхаки закуска кабачки

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