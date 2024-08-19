Кабачки, как гуакамоле, оригинальный рецепт от Клопотенко – пошаговое приготовление

Кабачки и овощи. Фото: Freepik

Если вы думаете, что знаете все о кабачках, этот рецепт от Евгения Клопотенко вас приятно удивит. Кабачки, приготовленные по принципу гуакамоле, откроют новые горизонты вкуса. Легкий, свежий и невероятно простой в приготовлении этот рецепт станет вашим любимым вариантом для быстрого перекуса или яркой закуски на праздничном столе.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Yevhen Klopotenko.

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Вам понадобится:

кабачок 250 г;

соль 1/2 ч.л;

сахар – 1 ч.л;

яблочный уксус 1 ст.л;

масло 1 ст.л;

чеснок 3 зубчика;

укроп 5 веточек;

семена подсолнечника 50 г;

хлеб для подачи.

Способ приготовления

Кабачок помыть, вытереть бумажным полотенцем, порезать маленьким кубиком, переложить в миску.

Нарезанные кабачки. Фото: YouTube @klopotenko

Добавить соль, сахар, уксус, масло, рубленый укроп и чеснок. Дать постоять 1 час, отцедить сок.

Нарезанная зелень. Фото: YouTube @klopotenko

Выложить на поджаренный кусок хлеба, присыпать измельченными семенами подсолнечника.

Семечки подсолнечника. Фото: YouTube @klopotenko

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