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Кабачки по-корейськи на зиму — закуска стане улюбленою в сім'ї

8 липня 2024 21:45
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Олена Попова
Олена Попова
Редактор
Як приготувати кабачки корейською на зиму - покроковий рецепт.
Кабачки по-корейськи. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Олена Попова
Олена Попова
Редактор

Спробуйте приготувати салат на зиму зі спеціями для моркви по-корейськи. Виходить дуже смачна закуска, яка потім підійде навіть до святковго столу. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.

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Вам знадобиться (на 2 кг. кабачків):

  • 1 кг. моркви;
  • 0.5 кг. цибулі;
  • 1 ст. цукру;
  • 1 ст. рослинної олії;
  • 1 ст. 9% оцту;
  • 2 ст. солі;
  • 1 пакетик спецій.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно натерти кабачки на тертці для моркви по-корейськи.

кабчки на зиму рецепт
Нарізані кабачки. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Також потрібно натерти моркву на тертці для моркви по-корейськи.

салат з кабачків та моркви
Салат із кабачків. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

До спецій, цукру та солі додати оцет. Додати це до овочів, ретельно перемішати. Додати склянку олії і ще раз все перемішати. Накрити харчовою плівкою та поставити в холодильник мінімум на дві години.

спеції для салату по-корейськи
Спеції для салату. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Розкласти салат по банках. Накрити кришками. Простирилізувати банки з моменту закипання 15-20 хвилин.

кабачки та морква по-корейськи
Салат по-корейськи. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Банки закрити та залишити для повного охолодження.

кабачки та морква на зиму по-корейськи
Банки з кабачками корейською. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Раніше ми писали про смачний, простий і корисний рецепт кабачків із часником у духовці.

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