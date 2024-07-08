Як приготувати кабачки корейською на зиму - покроковий рецепт.

Кабачки по-корейськи. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Спробуйте приготувати салат на зиму зі спеціями для моркви по-корейськи. Виходить дуже смачна закуска, яка потім підійде навіть до святковго столу.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.

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Вам знадобиться (на 2 кг. кабачків):

1 кг. моркви;

0.5 кг. цибулі;

1 ст. цукру;

1 ст. рослинної олії;

1 ст. 9% оцту;

2 ст. солі;

1 пакетик спецій.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно натерти кабачки на тертці для моркви по-корейськи.

Нарізані кабачки. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Також потрібно натерти моркву на тертці для моркви по-корейськи.

Салат із кабачків. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

До спецій, цукру та солі додати оцет. Додати це до овочів, ретельно перемішати. Додати склянку олії і ще раз все перемішати. Накрити харчовою плівкою та поставити в холодильник мінімум на дві години.

Спеції для салату. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Розкласти салат по банках. Накрити кришками. Простирилізувати банки з моменту закипання 15-20 хвилин.

Салат по-корейськи. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Банки закрити та залишити для повного охолодження.

Банки з кабачками корейською. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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