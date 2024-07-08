Як приготувати кабачки корейською на зиму - покроковий рецепт.

Кабачки по-корейськи на зиму — закуска стане улюбленою в сім'ї
Спробуйте приготувати салат на зиму зі спеціями для моркви по-корейськи. Виходить дуже смачна закуска, яка потім підійде навіть до святковго столу.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.
Вам знадобиться (на 2 кг. кабачків):
- 1 кг. моркви;
- 0.5 кг. цибулі;
- 1 ст. цукру;
- 1 ст. рослинної олії;
- 1 ст. 9% оцту;
- 2 ст. солі;
- 1 пакетик спецій.
Спосіб приготування
Спочатку необхідно натерти кабачки на тертці для моркви по-корейськи.
Також потрібно натерти моркву на тертці для моркви по-корейськи.
До спецій, цукру та солі додати оцет. Додати це до овочів, ретельно перемішати. Додати склянку олії і ще раз все перемішати. Накрити харчовою плівкою та поставити в холодильник мінімум на дві години.
Розкласти салат по банках. Накрити кришками. Простирилізувати банки з моменту закипання 15-20 хвилин.
Банки закрити та залишити для повного охолодження.
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