Как приготовить кабачки по-корейски на зиму — пошаговый рецепт.

Кабачки по-корейски. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Попробуйте приготовить салат на зиму со специями для моркови по-корейски. Получается вкусная закуска, которая подойдет даже для праздничного стола.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.

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Вам понадобится (на 2 кг. кабачков):

1 кг. моркови;

0.5 кг. лука;

1 ст. сахара;

1 ст. рос. масла;

1 ст. 9% уксуса;

2 ст.л. соли;

1 пакетик специй.

Способ приготовления

Сначала необходимо натереть кабачки на терке для моркови по-корейски.

Нарезанные кабачки. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Также нужно натереть морковь на терке для моркови по-корейски.

Салат из кабачков. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

К специям, сахару и соли добавить уксус. Добавить это к овощам, все тщательно перемешать. Добавить стакан растительного масла и еще раз все перемешать. Накрыть пищевой пленкой и поставить в холодильник минимум на два часа.

Специи для салата. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Разложить салат по банках. Накрыть крышами. Простирилизовать банки с момента закипания 15-20 минут.

Салат по-корейски. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Банки закрыть и оставить для полного охлаждения.

Банки с кабачками по-корейски. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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