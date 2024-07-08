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Кабачки по-корейски на зиму — закуска станет любимой в семье

8 июля 2024 21:45
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Елена Попова
Елена Попова
Редактор
Как приготовить кабачки по-корейски на зиму — пошаговый рецепт.
Кабачки по-корейски. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Елена Попова
Елена Попова
Редактор

Попробуйте приготовить салат на зиму со специями для моркови по-корейски. Получается вкусная закуска, которая подойдет даже для праздничного стола. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно

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Вам понадобится (на 2 кг. кабачков): 

  • 1 кг. моркови;
  • 0.5 кг. лука;
  • 1 ст. сахара;
  • 1 ст. рос. масла;
  • 1 ст. 9% уксуса;
  • 2 ст.л. соли;
  • 1 пакетик специй.

Способ приготовления 

Сначала необходимо натереть кабачки на терке для моркови по-корейски. 

кабчки на зиму рецепт
Нарезанные кабачки. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Также нужно натереть морковь на терке для моркови по-корейски.

салат из кабачков и моркови
Салат из кабачков. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

К специям, сахару и соли добавить уксус. Добавить это к овощам, все тщательно перемешать. Добавить стакан растительного масла и еще раз все перемешать. Накрыть пищевой пленкой и поставить в холодильник минимум на два часа. 

специи для салата по-корейски
Специи для салата. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Разложить салат по банках. Накрыть крышами. Простирилизовать банки с момента закипания 15-20 минут. 

кабачки и морковь по-корейски
Салат по-корейски. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Банки закрыть и оставить для полного охлаждения. 

кабачки и морковь на зиму по-корейски
Банки с кабачками по-корейски. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Раньше мы писали о вкусном, простом и полезном рецепте кабачков с чесноком в духовке.

Также мы рассказывали о рецепте самого вкусного закусочного торта из кабачков.

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