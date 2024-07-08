Как приготовить кабачки по-корейски на зиму — пошаговый рецепт.

Кабачки по-корейски на зиму — закуска станет любимой в семье
Попробуйте приготовить салат на зиму со специями для моркови по-корейски. Получается вкусная закуска, которая подойдет даже для праздничного стола.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.
Вам понадобится (на 2 кг. кабачков):
- 1 кг. моркови;
- 0.5 кг. лука;
- 1 ст. сахара;
- 1 ст. рос. масла;
- 1 ст. 9% уксуса;
- 2 ст.л. соли;
- 1 пакетик специй.
Способ приготовления
Сначала необходимо натереть кабачки на терке для моркови по-корейски.
Также нужно натереть морковь на терке для моркови по-корейски.
К специям, сахару и соли добавить уксус. Добавить это к овощам, все тщательно перемешать. Добавить стакан растительного масла и еще раз все перемешать. Накрыть пищевой пленкой и поставить в холодильник минимум на два часа.
Разложить салат по банках. Накрыть крышами. Простирилизовать банки с момента закипания 15-20 минут.
Банки закрыть и оставить для полного охлаждения.
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