Кабачки з беконом у духовці за 20 хвилин — покроковий рецепт

Кабачки з беконом у духовці — смачна закуска за 20 хвилин
Кабачки з беконом у духовці — це ідеальна смачна закуска, яку можна приготувати всього за 20 хвилин. Легкий у приготуванні та неймовірно апетитний, цей рецепт стане вашим улюбленим варіантом для швидкого перекусу або доповнення до основної страви.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Жовта морква.
Вам знадобиться:
- кабачок;
- бекон;
- сіль і перець.
Спосіб приготування
Кабачки необхідно нарізати брусочками.
Додати сіль та перець за смаком. Кожний брусочок кабачка обмотати беконом.
Покласти у форму для запікання, готувати при 180 ºС протягом 15-20 хвилин.
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