Кабачки з беконом у духовці за 20 хвилин — покроковий рецепт

Кабачки та овочі. Фото: Freepik

Кабачки з беконом у духовці — це ідеальна смачна закуска, яку можна приготувати всього за 20 хвилин. Легкий у приготуванні та неймовірно апетитний, цей рецепт стане вашим улюбленим варіантом для швидкого перекусу або доповнення до основної страви.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Жовта морква.

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Вам знадобиться:

кабачок;

бекон;

сіль і перець.

Спосіб приготування

Кабачки необхідно нарізати брусочками.

Нарізані кабачки. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Додати сіль та перець за смаком. Кожний брусочок кабачка обмотати беконом.

Бекон та кабачки. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Покласти у форму для запікання, готувати при 180 ºС протягом 15-20 хвилин.

Бекон та кабачки. Фото: YouTube @zhovta_morkva

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