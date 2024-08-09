Кабачки с беконом в духовке за 20 минут – пошаговый рецепт

Кабачки и овощи. Фото: Freepik

Кабачки с беконом в духовке — это идеальная вкусная закуска, которую можно приготовить всего за 20 минут. Легкий в приготовлении и невероятно аппетитный, этот рецепт станет вашим любимым вариантом для быстрого перекуса или дополнения к основному блюду.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Жовта морква.

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Вам понадобится:

кабачок;

бекон;

соль и перец.

Способ приготовления

Кабачки нужно нарезать брусочками.

Нарезанные кабачки. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Добавить соль и перец по вкусу. Каждый брусочек кабачка обмотать беконом.

Беконы и кабачки. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Положить в форму для запекания, готовить при 180 º С в течение 15-20 минут.

Беконы и кабачки. Фото: YouTube @zhovta_morkva

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