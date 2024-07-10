Кабачкова ікра як аджика — покроковий рецепт із фото

Кабачкова ікра по-грузинськи. Фото: YouTube @ZURABCHIK

Рецепт кабачкової ікри на зиму по-грузинськи. Це овочева аджика, яка стане чудовим доповненням до будь-якої страви. Зберігайте цей рецепт дуже смачної заготівлі на зиму.

Рецепт опублікували на YouTube каналі КУХНЯ З АКЦЕНТОМ.

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Вам знадобиться:

кабачки 1.5 кг;

гострий червоний перець 100 г;

болгарський перець 700 г;

морквина 500 г;

селера 400 г;

цибуля 700 г;

часник 1 головка;

томатна паста 3 ст. л.;

солодка паприка копчена 2 ст. л;

сіль 3 ч. л;

цукор 40 г;

олія 150 мл;

оцет винний 50 г.

Спосіб приготування

Починаємо з моркви та цибулі, всі продукти ріжемо на кубики.

Нарізані кабачки. Фото: YouTube @ZURABCHIK

Моркву та цибулю потрібно добре обсмажити. Потім додати томатну пасту, перемішати. Додати кабачки та часник. Все перемішати. Потім додати селеру, солодкий перець, гострий перець, часник. Тушкувати до приготування всіх овочів.

Овочі на сковороді. Фото: YouTube @ZURABCHIK

Все перемолоти занурювальним блендером. Це можна зробити в каструлі або в іншому посуді.

Кабачкова аджика. Фото: YouTube @ZURABCHIK

Після цього потрібно прокип'ятити все разом 30 хвилин.

Кабачкова аджика. Фото: YouTube @ZURABCHIK

Після закипання додати олію, оцет, цукор, сіль і спеції. Розливаємо по банкам і закочуємо.

Кабачкова аджика. Фото: YouTube @ZURABCHIK

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