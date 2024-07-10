Кабачковая икра как аджика — пошаговый рецепт с фото

​​Кабачковая икра по-грузински. Фото: YouTube @ZURABCHIK

Рецепт кабачковой икры на зиму по-грузински. Это овощная аджика, которая станет отличным дополнением к любому блюду. Сохраняйте этот рецепт очень вкусной заготовки на зиму.

Рецепт опубликовали на YouTube канале КУХНЯ С АКЦЕНТОМ.

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Вам понадобится:

кабачки 1.5 кг;

красный острый перец 100 г;

болгарский перец 700 г;

морковка 500 г;

сельдерей 400 г;

лук 700 г;

чеснок 1 головка;

томатная паста 3 ст.л;

сладкая паприка копченная 2 ст.л;

соль 3 ч.л;

сахар 40 г;

растительное масло 150 мл;

уксус винный 50 г.

Способ приготовления

Начинаем с морковки и лука, все продукты режем на кубики.

Нарезанные кабачки. Фото: YouTube @ZURABCHIK

Морковь и лук нужно хорошо обжарить. Затем добавить томатную пасту, все перемешать. Добавить кабачки и чеснок. Все перемешать. Затем добавить сельдерей, сладкий перец, острый перец, чеснок. Тушить до приготовления всех овощей.

Овощи на сковороде. Фото: YouTube @ZURABCHIK

Все перемолоть погружным блендером. Это можно сделать в кастрюле или в другой посуде.

Кабачковая аджика. Фото: YouTube @ZURABCHIK

После этого необходимо прокипятить все 30 минут.

Кабачковая аджика. Фото: YouTube @ZURABCHIK

После закипания добавить масло, уксус, сахар, соль и специи. Разливаем по банкам и закатываем.

Кабачковая аджика. Фото: YouTube @ZURABCHIK

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