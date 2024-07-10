Кабачковая икра как аджика — пошаговый рецепт с фото

Кабачковая икра по-грузински на зиму, по вкусу, как аджика — все мужчины оценят
Рецепт кабачковой икры на зиму по-грузински. Это овощная аджика, которая станет отличным дополнением к любому блюду. Сохраняйте этот рецепт очень вкусной заготовки на зиму.
Рецепт опубликовали на YouTube канале КУХНЯ С АКЦЕНТОМ.
Вам понадобится:
- кабачки 1.5 кг;
- красный острый перец 100 г;
- болгарский перец 700 г;
- морковка 500 г;
- сельдерей 400 г;
- лук 700 г;
- чеснок 1 головка;
- томатная паста 3 ст.л;
- сладкая паприка копченная 2 ст.л;
- соль 3 ч.л;
- сахар 40 г;
- растительное масло 150 мл;
- уксус винный 50 г.
Способ приготовления
Начинаем с морковки и лука, все продукты режем на кубики.
Морковь и лук нужно хорошо обжарить. Затем добавить томатную пасту, все перемешать. Добавить кабачки и чеснок. Все перемешать. Затем добавить сельдерей, сладкий перец, острый перец, чеснок. Тушить до приготовления всех овощей.
Все перемолоть погружным блендером. Это можно сделать в кастрюле или в другой посуде.
После этого необходимо прокипятить все 30 минут.
После закипания добавить масло, уксус, сахар, соль и специи. Разливаем по банкам и закатываем.
Раньше мы писали о вкусном, простом и полезном рецепте кабачков с чесноком в духовке.
Также мы рассказывали о рецепте самого вкусного закусочного торта из кабачков.
Еще рекомендуем ознакомиться с очень простым рецептом спагетти из кабачка, который идеально подходит для тех, кто худеет.
Читайте Новини.LIVE!