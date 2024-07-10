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​​Кабачковая икра по-грузински на зиму, по вкусу, как аджика — все мужчины оценят

10 июля 2024 17:34
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Елена Попова
Елена Попова
Редактор
Кабачковая икра как аджика — пошаговый рецепт с фото
​​Кабачковая икра по-грузински. Фото: YouTube @ZURABCHIK
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Елена Попова
Елена Попова
Редактор

Рецепт кабачковой икры на зиму по-грузински. Это овощная аджика, которая станет отличным дополнением к любому блюду. Сохраняйте этот рецепт очень вкусной заготовки на зиму. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале КУХНЯ С АКЦЕНТОМ

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Вам понадобится: 

  • кабачки 1.5 кг;
  • красный острый перец 100 г;
  • болгарский перец 700 г;
  • морковка 500 г;
  • сельдерей 400 г;
  • лук 700 г;
  • чеснок 1 головка;
  • томатная паста 3 ст.л;
  • сладкая паприка копченная 2 ст.л;
  • соль 3 ч.л;
  • сахар 40 г;
  • растительное масло 150 мл;
  • уксус винный 50 г. 

Способ приготовления 

Начинаем с морковки и лука, все продукты режем на кубики.

рецепт кабачковой аджики
Нарезанные кабачки. Фото: YouTube @ZURABCHIK

Морковь и лук нужно хорошо обжарить. Затем добавить томатную пасту, все перемешать. Добавить кабачки и чеснок. Все перемешать. Затем добавить сельдерей, сладкий перец, острый перец, чеснок. Тушить до приготовления всех овощей. 

приготовление кабачковой аджики
Овощи на сковороде. Фото: YouTube @ZURABCHIK

Все перемолоть погружным блендером. Это можно сделать в кастрюле или в другой посуде. 

рецепт вкусной кабачковой аджики
Кабачковая аджика. Фото: YouTube @ZURABCHIK

После этого необходимо прокипятить все 30 минут. 

рецепт кабачковой аджики на зиму
Кабачковая аджика. Фото: YouTube @ZURABCHIK

После закипания добавить масло, уксус, сахар, соль и специи. Разливаем по банкам и закатываем. 

рецепт кабачковой аджики зимняя заготовка
Кабачковая аджика. Фото: YouTube @ZURABCHIK

Раньше мы писали о вкусном, простом и полезном рецепте кабачков с чесноком в духовке.

Также мы рассказывали о рецепте самого вкусного закусочного торта из кабачков.

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