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Кабачкова намазка — рецепт страви з кабачків за копійки, про яку ви точно не знали

4 серпня 2024 05:47
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Кабачкова намазка — незвичайний і бюджетний рецепт з кабачків
Кабачкова намазка. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Кабачкова намазка — це бюджетна страва, яка вразить вас своїм неповторним смаком та простотою приготування. Цей рецепт із кабачків стане справжнім відкриттям для вашого меню і обов'язково сподобається всій родині.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня

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Вам знадобиться: 

  • 1 кабачок (приблизно 350 г);
  • 3 зубчики часнику;
  • невеликий пучок свіжого кропу;
  • 0,5 чайної ложки солі;
  • 2 плавлених сирка. 

Спосіб приготування 

Наріжте кабачок кубиками невеликого розміру, та відправте їх на розігріту пательню, на яку попередньо додайте зовсім трішки соняшникової олії.

рецепт намазки з кабачка
Шматочки кабачків. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Посоліть за власним смаком. Накрийте кришкою та тим часом наріжте кільцями часник і додайте його до кабачків.

намазка з кабачків
Кабачки на пательні. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Ретельно перемішати все разом, та готуйте на середньому вогні приблизно 10 хвилин. Тут найважливіше, щоб кабачки випустили увесь свій сік, і зняти їх з вогню. Не потрібно обсмажувати їх до появи золотої скоринки.

смачний рецепт намазки з кабачків
Кріп та павлений сир. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Додайте у блендер кабачки, пучок свіжого кропу та 2 плавлених сирки. Збийте все це до стану однорідної маси.

кабачкова намазка рецепт
Приготування кабачкової намазки. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Кабачкова намазка готова. Її можна смакувати, як у теплому вигляді, так, і охолодити. Готова страва може спокійно стояти у холодильнику 5 днів. 

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