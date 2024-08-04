Кабачкова намазка — незвичайний і бюджетний рецепт з кабачків

Кабачкова намазка — рецепт страви з кабачків за копійки, про яку ви точно не знали
Кабачкова намазка — це бюджетна страва, яка вразить вас своїм неповторним смаком та простотою приготування. Цей рецепт із кабачків стане справжнім відкриттям для вашого меню і обов'язково сподобається всій родині.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.
Вам знадобиться:
- 1 кабачок (приблизно 350 г);
- 3 зубчики часнику;
- невеликий пучок свіжого кропу;
- 0,5 чайної ложки солі;
- 2 плавлених сирка.
Спосіб приготування
Наріжте кабачок кубиками невеликого розміру, та відправте їх на розігріту пательню, на яку попередньо додайте зовсім трішки соняшникової олії.
Посоліть за власним смаком. Накрийте кришкою та тим часом наріжте кільцями часник і додайте його до кабачків.
Ретельно перемішати все разом, та готуйте на середньому вогні приблизно 10 хвилин. Тут найважливіше, щоб кабачки випустили увесь свій сік, і зняти їх з вогню. Не потрібно обсмажувати їх до появи золотої скоринки.
Додайте у блендер кабачки, пучок свіжого кропу та 2 плавлених сирки. Збийте все це до стану однорідної маси.
Кабачкова намазка готова. Її можна смакувати, як у теплому вигляді, так, і охолодити. Готова страва може спокійно стояти у холодильнику 5 днів.
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