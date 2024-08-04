Кабачкова намазка — незвичайний і бюджетний рецепт з кабачків

Кабачкова намазка. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Кабачкова намазка — це бюджетна страва, яка вразить вас своїм неповторним смаком та простотою приготування. Цей рецепт із кабачків стане справжнім відкриттям для вашого меню і обов'язково сподобається всій родині.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.

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Вам знадобиться:

1 кабачок (приблизно 350 г);

3 зубчики часнику;

невеликий пучок свіжого кропу;

0,5 чайної ложки солі;

2 плавлених сирка.

Спосіб приготування

Наріжте кабачок кубиками невеликого розміру, та відправте їх на розігріту пательню, на яку попередньо додайте зовсім трішки соняшникової олії.

Шматочки кабачків. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Посоліть за власним смаком. Накрийте кришкою та тим часом наріжте кільцями часник і додайте його до кабачків.

Кабачки на пательні. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Ретельно перемішати все разом, та готуйте на середньому вогні приблизно 10 хвилин. Тут найважливіше, щоб кабачки випустили увесь свій сік, і зняти їх з вогню. Не потрібно обсмажувати їх до появи золотої скоринки.

Кріп та павлений сир. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Додайте у блендер кабачки, пучок свіжого кропу та 2 плавлених сирки. Збийте все це до стану однорідної маси.

Приготування кабачкової намазки. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Кабачкова намазка готова. Її можна смакувати, як у теплому вигляді, так, і охолодити. Готова страва може спокійно стояти у холодильнику 5 днів.

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