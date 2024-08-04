Кабачковая намазка – необычный и бюджетный рецепт из кабачков

Кабачковая намазка — рецепт блюда из кабачков за копейки, о котором вы точно не знали
Кабачковая намазка — это бюджетное блюдо, которое поразит вас своим неповторимым вкусом и простотой приготовления. Этот рецепт из кабачков станет настоящим открытием вашего меню и обязательно понравится всей семье.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.
Вам понадобится:
- 1 кабачок (примерно 350 г);
- 3 зубчика чеснока;
- небольшой пучок свежего укропа;
- 0,5 чайной ложки соли;
- 2 плавленых сырка.
Способ приготовления
Нарежьте кабачок кубиками небольшого размера и отправьте их на разогретую сковороду, на которую предварительно добавьте совсем немного подсолнечного масла.
Посолите по своему вкусу. Накройте крышкой и нарежьте кольцами чеснок и добавьте его к кабачкам.
Тщательно перемешайте все вместе и готовьте на среднем огне примерно 10 минут. Здесь самое важное, чтобы кабачки выпустили весь свой сок и снять их с огня. Не нужно обжаривать их до появления золотой корочки.
Добавьте в блендер кабачки, пучок свежего укропа и 2 плавленых сырка. Взбейте все это до состояния однородной массы.
Кабачковая намазка готова. Ее можно есть, как в теплом виде, так и охладить. Готовое блюдо может спокойно стоять в холодильнике 5 дней.
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