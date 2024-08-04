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Кабачковая намазка — рецепт блюда из кабачков за копейки, о котором вы точно не знали

4 августа 2024 05:47
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Кабачковая намазка – необычный и бюджетный рецепт из кабачков
Кабачковая намазка. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Кабачковая намазка — это бюджетное блюдо, которое поразит вас своим неповторимым вкусом и простотой приготовления. Этот рецепт из кабачков станет настоящим открытием вашего меню и обязательно понравится всей семье.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

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Вам понадобится:

  • 1 кабачок (примерно 350 г);
  • 3 зубчика чеснока;
  • небольшой пучок свежего укропа;
  • 0,5 чайной ложки соли;
  • 2 плавленых сырка.

Способ приготовления

Нарежьте кабачок кубиками небольшого размера и отправьте их на разогретую сковороду, на которую предварительно добавьте совсем немного подсолнечного масла.

рецепт намазки из кабачка
Кусочки кабачков. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Посолите по своему вкусу. Накройте крышкой и нарежьте кольцами чеснок и добавьте его к кабачкам.

намазка из кабачков
Кабачки на сковороде. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Тщательно перемешайте все вместе и готовьте на среднем огне примерно 10 минут. Здесь самое важное, чтобы кабачки выпустили весь свой сок и снять их с огня. Не нужно обжаривать их до появления золотой корочки.

вкусный рецепт намазки из кабачков
Укроп и свежевыжатый сыр. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Добавьте в блендер кабачки, пучок свежего укропа и 2 плавленых сырка. Взбейте все это до состояния однородной массы.

кабачковая намазка рецепт
Приготовление кабачковой намазки. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Кабачковая намазка готова. Ее можно есть, как в теплом виде, так и охладить. Готовое блюдо может спокойно стоять в холодильнике 5 дней.

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