Кабачковая намазка – необычный и бюджетный рецепт из кабачков

Кабачковая намазка. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Кабачковая намазка — это бюджетное блюдо, которое поразит вас своим неповторимым вкусом и простотой приготовления. Этот рецепт из кабачков станет настоящим открытием вашего меню и обязательно понравится всей семье.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

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Вам понадобится:

1 кабачок (примерно 350 г);

3 зубчика чеснока;

небольшой пучок свежего укропа;

0,5 чайной ложки соли;

2 плавленых сырка.

Способ приготовления

Нарежьте кабачок кубиками небольшого размера и отправьте их на разогретую сковороду, на которую предварительно добавьте совсем немного подсолнечного масла.

Кусочки кабачков. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Посолите по своему вкусу. Накройте крышкой и нарежьте кольцами чеснок и добавьте его к кабачкам.

Кабачки на сковороде. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Тщательно перемешайте все вместе и готовьте на среднем огне примерно 10 минут. Здесь самое важное, чтобы кабачки выпустили весь свой сок и снять их с огня. Не нужно обжаривать их до появления золотой корочки.

Укроп и свежевыжатый сыр. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Добавьте в блендер кабачки, пучок свежего укропа и 2 плавленых сырка. Взбейте все это до состояния однородной массы.

Приготовление кабачковой намазки. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Кабачковая намазка готова. Ее можно есть, как в теплом виде, так и охладить. Готовое блюдо может спокойно стоять в холодильнике 5 дней.

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