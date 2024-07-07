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Кабачкова піца на сковороді — такої ви ще не куштували

7 липня 2024 10:30
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Олена Попова
Олена Попова
Редактор
Що приготувати з кабачка — покроковий рецепт приготування піци.
Кабачкова піца. Фото: YouTube @panfartuh
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Олена Попова
Олена Попова
Редактор

Якщо ви любите кабачкові страви, то такий рецепт неодмінно треба спробувати. Готується дуже просто і ще й дуже швидко. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти

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Вам знадобиться: 

  • кабачок 1 шт;
  • яйця 2 шт;
  • борошно 2 ст.л;
  • сіль;
  • італійські трави. 

Для начинки: 

  • ковбаса 100 г;
  • помідор;
  • твердий сир (моцарела, сир сулугуні);
  • кетчуп. 

Спосіб приготування 

Спершу треба нарізати ковбасу, помідор та натерти сир. Кабачок натерти та віджати з нього сік.

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Тертий кабачок. Фото: YouTube @panfartuh

Вбити яйця, всипати дві столові ложки борошна, посолоти, додати італійські трави та замішати тісто.

тісто з кабачків
Кабачки та борошно. Фото: YouTube @panfartuh

Викласти у сковорідку. Смажити, щоб почала з’являтися скоринка. Перевернути краще з допомого дошки або тарілки.

натерті кабачки для піци
Терті кабачки. Фото: YouTube @panfartuh

Намастити корж кетчупом, викласти ковбасу, помідори та посипати тертим сиром. Накрити кришкою і готувати 5-7 хвилин. піца має підсмажитися з низу і сир повинен розплавитися.

рецепт піци з кабачка
Кабачкова піца. Фото: YouTube @panfartuh

Раніше ми писали про смачний, простий і корисний рецепт кабачків із часником у духовці.

Також ми розповідали про рецепт найсмачнішого закусочного торта з кабачків 

Ще рекомендуємо ознайомитися з дуже простим рецептом спагетті з кабачка, який ідеальний для тих, хто худне.

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