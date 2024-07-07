Що приготувати з кабачка — покроковий рецепт приготування піци.

Кабачкова піца на сковороді — такої ви ще не куштували
Якщо ви любите кабачкові страви, то такий рецепт неодмінно треба спробувати. Готується дуже просто і ще й дуже швидко.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.
Вам знадобиться:
- кабачок 1 шт;
- яйця 2 шт;
- борошно 2 ст.л;
- сіль;
- італійські трави.
Для начинки:
- ковбаса 100 г;
- помідор;
- твердий сир (моцарела, сир сулугуні);
- кетчуп.
Спосіб приготування
Спершу треба нарізати ковбасу, помідор та натерти сир. Кабачок натерти та віджати з нього сік.
Вбити яйця, всипати дві столові ложки борошна, посолоти, додати італійські трави та замішати тісто.
Викласти у сковорідку. Смажити, щоб почала з’являтися скоринка. Перевернути краще з допомого дошки або тарілки.
Намастити корж кетчупом, викласти ковбасу, помідори та посипати тертим сиром. Накрити кришкою і готувати 5-7 хвилин. піца має підсмажитися з низу і сир повинен розплавитися.
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