Що приготувати з кабачка — покроковий рецепт приготування піци.

Кабачкова піца. Фото: YouTube @panfartuh

Якщо ви любите кабачкові страви, то такий рецепт неодмінно треба спробувати. Готується дуже просто і ще й дуже швидко.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.

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Вам знадобиться:

кабачок 1 шт;

яйця 2 шт;

борошно 2 ст.л;

сіль;

італійські трави.

Для начинки:

ковбаса 100 г;

помідор;

твердий сир (моцарела, сир сулугуні);

кетчуп.

Спосіб приготування

Спершу треба нарізати ковбасу, помідор та натерти сир. Кабачок натерти та віджати з нього сік.

Тертий кабачок. Фото: YouTube @panfartuh

Вбити яйця, всипати дві столові ложки борошна, посолоти, додати італійські трави та замішати тісто.

Кабачки та борошно. Фото: YouTube @panfartuh

Викласти у сковорідку. Смажити, щоб почала з’являтися скоринка. Перевернути краще з допомого дошки або тарілки.

Терті кабачки. Фото: YouTube @panfartuh

Намастити корж кетчупом, викласти ковбасу, помідори та посипати тертим сиром. Накрити кришкою і готувати 5-7 хвилин. піца має підсмажитися з низу і сир повинен розплавитися.

Кабачкова піца. Фото: YouTube @panfartuh

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