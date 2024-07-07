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Кабачковая пицца на сковороде — такой вы еще не пробовали

7 июля 2024 10:30
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Елена Попова
Елена Попова
Редактор
Что приготовить из кабачка – пошаговый рецепт приготовления пиццы.
Кабачковая пицца. Фото: YouTube @panfartuh
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Елена Попова
Елена Попова
Редактор

Если вы любите кабачковые блюда, то такой рецепт обязательно нужно попробовать. Готовится очень просто и еще очень быстро.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух – простые рецепты.

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Вам понадобится:

  • кабачок 1 шт;
  • яйца 2 шт;
  • мука 2 ст.л;
  • соль;
  • итальянские травы.

Для начинки:

  • колбаса 100 г;
  • помидор;
  • твердый сыр (моцарелла, сыр сулугуни);
  • кетчуп.

Способ приготовления

Для начала нужно нарезать колбасу, помидор и натереть сыр. Кабачок натереть и отжать сок.

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Тертый кабачок. Фото: YouTube @panfartuh

Вбить яйца, всыпать две столовых ложки муки, посолить, добавить итальянские травы и замешать тесто.

тесто из кабачков
Кабачки и мука. Фото: YouTube @panfartuh

Выложить в сковороду. Жарить, чтобы начала появляться корочка. Перевернуть лучше с помощью доски или тарелки.

натертые кабачки для пиццы
Тертые кабачки. Фото: YouTube @panfartuh

Намазать корж кетчупом, выложить колбасу, помидоры и посыпать тертым сыром. Накрыть крышкой и готовить 5-7 минут. пицца должна поджариться снизу и сыр должен расплавиться.

рецепт пиццы из кабачка
Кабачковая пицца. Фото: YouTube @panfartuh

Раньше мы писали о вкусном, простом и полезном рецепте кабачков с чесноком в духовке.

Также мы рассказывали о рецепте самого вкусного закусочного торта из кабачков.

Еще рекомендуем ознакомиться с очень простым рецептом спагетти из кабачка, который идеален для худеющих.

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