Что приготовить из кабачка – пошаговый рецепт приготовления пиццы.

Кабачковая пицца. Фото: YouTube @panfartuh

Если вы любите кабачковые блюда, то такой рецепт обязательно нужно попробовать. Готовится очень просто и еще очень быстро.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух – простые рецепты.

Читайте также:

Вам понадобится:

кабачок 1 шт;

яйца 2 шт;

мука 2 ст.л;

соль;

итальянские травы.

Для начинки:

колбаса 100 г;

помидор;

твердый сыр (моцарелла, сыр сулугуни);

кетчуп.

Способ приготовления

Для начала нужно нарезать колбасу, помидор и натереть сыр. Кабачок натереть и отжать сок.

Тертый кабачок. Фото: YouTube @panfartuh

Вбить яйца, всыпать две столовых ложки муки, посолить, добавить итальянские травы и замешать тесто.

Кабачки и мука. Фото: YouTube @panfartuh

Выложить в сковороду. Жарить, чтобы начала появляться корочка. Перевернуть лучше с помощью доски или тарелки.

Тертые кабачки. Фото: YouTube @panfartuh

Намазать корж кетчупом, выложить колбасу, помидоры и посыпать тертым сыром. Накрыть крышкой и готовить 5-7 минут. пицца должна поджариться снизу и сыр должен расплавиться.

Кабачковая пицца. Фото: YouTube @panfartuh

Раньше мы писали о вкусном, простом и полезном рецепте кабачков с чесноком в духовке.

Также мы рассказывали о рецепте самого вкусного закусочного торта из кабачков.

Еще рекомендуем ознакомиться с очень простым рецептом спагетти из кабачка, который идеален для худеющих.