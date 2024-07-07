Что приготовить из кабачка – пошаговый рецепт приготовления пиццы.

Кабачковая пицца на сковороде — такой вы еще не пробовали
Если вы любите кабачковые блюда, то такой рецепт обязательно нужно попробовать. Готовится очень просто и еще очень быстро.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух – простые рецепты.
Вам понадобится:
- кабачок 1 шт;
- яйца 2 шт;
- мука 2 ст.л;
- соль;
- итальянские травы.
Для начинки:
- колбаса 100 г;
- помидор;
- твердый сыр (моцарелла, сыр сулугуни);
- кетчуп.
Способ приготовления
Для начала нужно нарезать колбасу, помидор и натереть сыр. Кабачок натереть и отжать сок.
Вбить яйца, всыпать две столовых ложки муки, посолить, добавить итальянские травы и замешать тесто.
Выложить в сковороду. Жарить, чтобы начала появляться корочка. Перевернуть лучше с помощью доски или тарелки.
Намазать корж кетчупом, выложить колбасу, помидоры и посыпать тертым сыром. Накрыть крышкой и готовить 5-7 минут. пицца должна поджариться снизу и сыр должен расплавиться.
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