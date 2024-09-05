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Кабачкова піца на сковороді за 15 хвилин — приготуйте смачний сніданок, поки сезон

5 вересня 2024 06:45
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Кабачкова піца на сковороді за 15 хвилин на сніданок — покроковий рецепт
Кабачкова піца. Фото: Скріншот YouTube @smachna_storinka
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Почніть свій день зі смачного і легкого сніданку! Кабачкова піца на сковороді готується всього за 15 хвилин і стане ідеальним варіантом для швидкого та корисного сніданку. Скористайтеся сезоном кабачків, щоб порадувати себе і близьких цією простою та апетитною стравою.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачна сторінка

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Вам знадобиться: 

  • кабачок 1 шт. (250-300 г);
  • яйце 1 шт;
  • борошно 2-4 ст. ложки;
  • сіль 0,5 ч. ложки;
  • спеції за смаком;
  • олія;
  • помідор;
  • ковбаса або м’ясо;
  • сир моцарелла;
  • зелень. 

Спосіб приготування 

Натріть кабачок на великій тертці, посоліть і залиште на 10 хвилин, щоб він пустив сік. Потім добре відіжміть зайву рідину. До кабачкової маси додайте яйце, борошно, перець і видавлений часник. Ретельно перемішайте, щоб отримати однорідну суміш.

рецепт піци з кабачка
Тертий кабачок. Фото: Скріншот YouTube @smachna_storinka

Розігрійте сковороду з невеликою кількістю олії. Викладіть кабачкове тісто на сковороду і розрівняйте лопаткою, формуючи круглу основу. Смажте на середньому вогні з одного боку до золотистої скоринки, приблизно 3-4 хвилини.

простий рецепт кабачкової піци
Кабачкова маса. Фото: Скріншот YouTube @smachna_storinka

Переверніть основу і зменште вогонь. На обсмажену сторону викладіть ковбасу, нарізану тонкими скибочками, помідори та натертий твердий сир. Накрийте сковороду кришкою і тушкуйте 5-7 хвилин, поки сир повністю не розплавиться.

рецепт піци з кабачка на сніданок
Кабачкова піца. Фото: Скріншот YouTube @smachna_storinka

Готову кабачкову піцу з ковбасою та сиром прикрасьте свіжою зеленню. Розріжте на порції і подавайте до столу.

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