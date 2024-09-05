Кабачкова піца на сковороді за 15 хвилин на сніданок — покроковий рецепт

Кабачкова піца. Фото: Скріншот YouTube @smachna_storinka

Почніть свій день зі смачного і легкого сніданку! Кабачкова піца на сковороді готується всього за 15 хвилин і стане ідеальним варіантом для швидкого та корисного сніданку. Скористайтеся сезоном кабачків, щоб порадувати себе і близьких цією простою та апетитною стравою.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачна сторінка.

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Вам знадобиться:

кабачок 1 шт. (250-300 г);

яйце 1 шт;

борошно 2-4 ст. ложки;

сіль 0,5 ч. ложки;

спеції за смаком;

олія;

помідор;

ковбаса або м’ясо;

сир моцарелла;

зелень.

Спосіб приготування

Натріть кабачок на великій тертці, посоліть і залиште на 10 хвилин, щоб він пустив сік. Потім добре відіжміть зайву рідину. До кабачкової маси додайте яйце, борошно, перець і видавлений часник. Ретельно перемішайте, щоб отримати однорідну суміш.

Тертий кабачок. Фото: Скріншот YouTube @smachna_storinka

Розігрійте сковороду з невеликою кількістю олії. Викладіть кабачкове тісто на сковороду і розрівняйте лопаткою, формуючи круглу основу. Смажте на середньому вогні з одного боку до золотистої скоринки, приблизно 3-4 хвилини.

Кабачкова маса. Фото: Скріншот YouTube @smachna_storinka

Переверніть основу і зменште вогонь. На обсмажену сторону викладіть ковбасу, нарізану тонкими скибочками, помідори та натертий твердий сир. Накрийте сковороду кришкою і тушкуйте 5-7 хвилин, поки сир повністю не розплавиться.

Кабачкова піца. Фото: Скріншот YouTube @smachna_storinka

Готову кабачкову піцу з ковбасою та сиром прикрасьте свіжою зеленню. Розріжте на порції і подавайте до столу.

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