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Кабачковая пицца на сковороде за 15 минут — приготовьте вкусный завтрак, пока сезон

5 сентября 2024 06:45
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Кабачковая пицца на сковороде за 15 минут на завтрак – пошаговый рецепт
Кабачковая пицца. Фото: Скриншот YouTube @smachna_storinka
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Начните свой день со вкусного и легкого завтрака! Кабачковая пицца на сковороде готовится всего за 15 минут и станет идеальным вариантом для быстрого и полезного завтрака. Воспользуйтесь сезоном кабачков, чтобы порадовать себя и близких этим простым и аппетитным блюдом.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусная страница.

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Вам понадобится:

  • кабачок 1 шт. (250-300 г);
  • яйцо 1 шт;
  • мука 2-4 ст. ложки;
  • соль 0,5 ч. ложки;
  • специи по вкусу;
  • масло;
  • помидор;
  • колбаса или мясо;
  • сыр моцарелла;
  • зелень.

Способ приготовления

Натрите кабачок на большой терке, посолите и оставьте на десять минут, чтобы он пустил сок. Затем хорошо отожмите лишнюю жидкость. К кабачковой массе добавьте яйцо, муку, перец и выдавленный чеснок. Тщательно перемешайте, чтобы получить однородную смесь.

рецепт пиццы из кабачка
Тертый кабачок. Фото: Скриншот YouTube @smachna_storinka

Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Выложите кабачковое тесто на сковороду и разровняйте лопаткой, формируя круглое основание. Жарьте на среднем огне с одной стороны до золотистой корочки, примерно 3-4 минуты.

простой рецепт кабачковой пиццы
Кабачковая масса. Фото: Скриншот YouTube @smachna_storinka

Переверните основание и убавьте огонь. На обжаренную сторону выложите колбасу, нарезанную тонкими ломтиками, помидоры и натертый сыр. Накройте сковороду крышкой и тушите 5-7 минут, пока творог полностью не расплавится.

рецепт пиццы из кабачка на завтрак
Кабачковая пицца. Фото: Скриншот YouTube @smachna_storinka

Готовую кабачковую пиццу с колбасой и творогом украсьте свежей зеленью. Разрежьте на порции и подавайте к столу.

Раньше мы писали о вкусном, простом и полезном рецепте кабачков с чесноком в духовке.

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