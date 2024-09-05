Кабачковая пицца на сковороде за 15 минут на завтрак – пошаговый рецепт

Кабачковая пицца на сковороде за 15 минут — приготовьте вкусный завтрак, пока сезон
Начните свой день со вкусного и легкого завтрака! Кабачковая пицца на сковороде готовится всего за 15 минут и станет идеальным вариантом для быстрого и полезного завтрака. Воспользуйтесь сезоном кабачков, чтобы порадовать себя и близких этим простым и аппетитным блюдом.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусная страница.
Вам понадобится:
- кабачок 1 шт. (250-300 г);
- яйцо 1 шт;
- мука 2-4 ст. ложки;
- соль 0,5 ч. ложки;
- специи по вкусу;
- масло;
- помидор;
- колбаса или мясо;
- сыр моцарелла;
- зелень.
Способ приготовления
Натрите кабачок на большой терке, посолите и оставьте на десять минут, чтобы он пустил сок. Затем хорошо отожмите лишнюю жидкость. К кабачковой массе добавьте яйцо, муку, перец и выдавленный чеснок. Тщательно перемешайте, чтобы получить однородную смесь.
Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Выложите кабачковое тесто на сковороду и разровняйте лопаткой, формируя круглое основание. Жарьте на среднем огне с одной стороны до золотистой корочки, примерно 3-4 минуты.
Переверните основание и убавьте огонь. На обжаренную сторону выложите колбасу, нарезанную тонкими ломтиками, помидоры и натертый сыр. Накройте сковороду крышкой и тушите 5-7 минут, пока творог полностью не расплавится.
Готовую кабачковую пиццу с колбасой и творогом украсьте свежей зеленью. Разрежьте на порции и подавайте к столу.
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