Трендові чебуреки з кабачків — покроковий рецепт з фото

Кабачкові чебуреки. Фото: Freepik

Дуже цікавий рецепт з кабачків, який привернув до себе увагу. Це чебуреки, які готуються з використанням цього сезонного овоча. Радимо зберегти рецепт та спробувати приготувати.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Oksana Vision.

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Вам знадобиться:

500 г кабачка;

0.5 ч л соли;

0.5 ч л черного молотого перца;

3 зуб чеснока;

100 гр пшеничной муки;

2 яйца;

50 г сметаны 15%;

1 лук репчатый;

250 г мясного фарша;

1 ст. л растительного масла.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно натерти кабачок, додати сіль та все ретельно перемішати. Залишити на 10 хвилин.

Тертий кабчок. Фото: YouTube @OksanaVision

З кабачкової маси прибраи зайву рідину. Додати яйце та сметану.

Тертий кабачок. Фото: YouTube @OksanaVision

На пательні обсмажити фарш разом з цибулею.

Фарш та цибуля. Фото: YouTube @OksanaVision

На пательню викласти кабачкову масу. На половинку викласти фарш.

Фарш и кабачок. Фото: YouTube @OksanaVision

Потім накрити фарш половинкою кабачкового млинця. Накрити кришкою, готувати 5 хвилин й можна подавати.

Приготування чебуреків. Фото: YouTube @OksanaVision

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