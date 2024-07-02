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Кабачкові чебуреки — цей новий рецепт підірвав інтернет

2 липня 2024 23:33
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Олена Попова
Олена Попова
Редактор
Трендові чебуреки з кабачків — покроковий рецепт з фото
Кабачкові чебуреки. Фото: Freepik
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Олена Попова
Олена Попова
Редактор

Дуже цікавий рецепт з кабачків, який привернув до себе увагу. Це чебуреки, які готуються з використанням цього сезонного овоча. Радимо зберегти рецепт та спробувати приготувати. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Oksana Vision.

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Вам знадобиться: 

  • 500 г кабачка;
  • 0.5 ч л соли;
  • 0.5 ч л черного молотого перца;
  • 3 зуб чеснока;
  • 100 гр пшеничной муки;
  • 2 яйца;
  • 50 г сметаны 15%;
  • 1 лук репчатый;
  • 250 г мясного фарша;
  • 1 ст. л растительного масла. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно натерти кабачок, додати сіль та все ретельно перемішати. Залишити на 10 хвилин. 

кабачок натертий
Тертий кабчок. Фото: YouTube @OksanaVision

З кабачкової маси прибраи зайву рідину. Додати яйце та сметану. 

рецепт кабачок
Тертий кабачок. Фото: YouTube @OksanaVision

На пательні обсмажити фарш разом з цибулею. 

фарш та цибуля
Фарш та цибуля. Фото: YouTube @OksanaVision

На пательню викласти кабачкову масу. На половинку викласти фарш. 

фарш кабачок
Фарш и кабачок. Фото: YouTube @OksanaVision

Потім накрити фарш половинкою кабачкового млинця. Накрити кришкою, готувати 5 хвилин й можна подавати.

приготування кабачкового чебурека
Приготування чебуреків. Фото: YouTube @OksanaVision

Раніше ми писали про смачний, простий та корисний рецепт кабачків із часником у духовці.

Також ми розповідали про рецепт найсмачнішого закусочного торта з кабачків.

Ще рекомендуємо ознайомитися з дуже простим рецептом спагеті з кабачка, який ідеальний для тих, хто худне.

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