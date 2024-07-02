Трендові чебуреки з кабачків — покроковий рецепт з фото

Кабачкові чебуреки — цей новий рецепт підірвав інтернет
Дуже цікавий рецепт з кабачків, який привернув до себе увагу. Це чебуреки, які готуються з використанням цього сезонного овоча. Радимо зберегти рецепт та спробувати приготувати.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Oksana Vision.
Вам знадобиться:
- 500 г кабачка;
- 0.5 ч л соли;
- 0.5 ч л черного молотого перца;
- 3 зуб чеснока;
- 100 гр пшеничной муки;
- 2 яйца;
- 50 г сметаны 15%;
- 1 лук репчатый;
- 250 г мясного фарша;
- 1 ст. л растительного масла.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно натерти кабачок, додати сіль та все ретельно перемішати. Залишити на 10 хвилин.
З кабачкової маси прибраи зайву рідину. Додати яйце та сметану.
На пательні обсмажити фарш разом з цибулею.
На пательню викласти кабачкову масу. На половинку викласти фарш.
Потім накрити фарш половинкою кабачкового млинця. Накрити кришкою, готувати 5 хвилин й можна подавати.
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