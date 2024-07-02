Трендовые чебуреки из кабачков – пошаговый рецепт с фото

Кабачковые чебуреки. Фото: Freepik

Очень интересный рецепт из кабачков, который привлек к себе внимание. Это чебуреки, которые готовятся с использованием этого сезонного овоща. Советуем сохранить рецепт и попробовать приготовить.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Oksana Vision.

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Вам понадобится:

500 г кабачка;

0,5 ч. л. соли;

0,5 ч. л. черного молотого перца;

3 зуб. чеснока;

100 г пшеничной муки;

2 яйца;

50 г сметаны 15%;

1 лук репчатый;

250 г мясного фарша;

1 ст. л. растительного масла.

Способ приготовления

Сначала нужно натереть кабачок, добавить соль и тщательно перемешать. Оставить на 10 минут.

Тертый кабачок. Фото: YouTube @OksanaVision

Из кабачковой массы убрать лишнюю жидкость. Добавить яйцо и сметану.

Тертый кабачок. Фото: YouTube @OksanaVision

На сковороде обжарить фарш вместе с луком.

Фарш и лук. Фото: YouTube @OksanaVision

На сковороду выложить кабачковую массу. На половинку выложить фарш.

Фарш и кабачок. Фото: YouTube @OksanaVision

Затем накрыть фарш половинкой кабачкового блина. Накрыть крышкой, готовить 5 минут и можно подавать.

Приготовление чебуреков. Фото: YouTube @OksanaVision

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