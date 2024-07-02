Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Кабачковые чебуреки — этот новый рецепт взорвал интернет arrow

Кабачковые чебуреки — этот новый рецепт взорвал интернет

2 июля 2024 23:33
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Елена Попова
Елена Попова
Редактор
Трендовые чебуреки из кабачков – пошаговый рецепт с фото
Кабачковые чебуреки. Фото: Freepik
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Елена Попова
Елена Попова
Редактор

Очень интересный рецепт из кабачков, который привлек к себе внимание. Это чебуреки, которые готовятся с использованием этого сезонного овоща. Советуем сохранить рецепт и попробовать приготовить.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Oksana Vision.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • 500 г кабачка;
  • 0,5 ч. л. соли;
  • 0,5 ч. л. черного молотого перца;
  • 3 зуб. чеснока;
  • 100 г пшеничной муки;
  • 2 яйца;
  • 50 г сметаны 15%;
  • 1 лук репчатый;
  • 250 г мясного фарша;
  • 1 ст. л. растительного масла.

Способ приготовления

Сначала нужно натереть кабачок, добавить соль и тщательно перемешать. Оставить на 10 минут.

кабачок натертый
Тертый кабачок. Фото: YouTube @OksanaVision

Из кабачковой массы убрать лишнюю жидкость. Добавить яйцо и сметану.

рецепт кабачок
Тертый кабачок. Фото: YouTube @OksanaVision

На сковороде обжарить фарш вместе с луком.

фарш и лук
Фарш и лук. Фото: YouTube @OksanaVision

На сковороду выложить кабачковую массу. На половинку выложить фарш.

фарш кабачок
Фарш и кабачок. Фото: YouTube @OksanaVision

Затем накрыть фарш половинкой кабачкового блина. Накрыть крышкой, готовить 5 минут и можно подавать.

приготовление кабачкового чебурека
Приготовление чебуреков. Фото: YouTube @OksanaVision

Раньше мы писали о вкусном, простом и полезном рецепте кабачков с чесноком в духовке.

Также мы рассказывали о рецепте самого вкусного закусочного торта из кабачков.

Еще рекомендуем ознакомиться с очень простым рецептом спагетти из кабачка, который идеален для худеющих.

рецепты лайфхаки рецепт из кабачка кабачок летний рецепт

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно