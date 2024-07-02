Трендовые чебуреки из кабачков – пошаговый рецепт с фото

Кабачковые чебуреки — этот новый рецепт взорвал интернет
Очень интересный рецепт из кабачков, который привлек к себе внимание. Это чебуреки, которые готовятся с использованием этого сезонного овоща. Советуем сохранить рецепт и попробовать приготовить.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Oksana Vision.
Вам понадобится:
- 500 г кабачка;
- 0,5 ч. л. соли;
- 0,5 ч. л. черного молотого перца;
- 3 зуб. чеснока;
- 100 г пшеничной муки;
- 2 яйца;
- 50 г сметаны 15%;
- 1 лук репчатый;
- 250 г мясного фарша;
- 1 ст. л. растительного масла.
Способ приготовления
Сначала нужно натереть кабачок, добавить соль и тщательно перемешать. Оставить на 10 минут.
Из кабачковой массы убрать лишнюю жидкость. Добавить яйцо и сметану.
На сковороде обжарить фарш вместе с луком.
На сковороду выложить кабачковую массу. На половинку выложить фарш.
Затем накрыть фарш половинкой кабачкового блина. Накрыть крышкой, готовить 5 минут и можно подавать.
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