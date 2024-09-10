Кабачковий салат з сардинами на зиму — покроковий рецепт

Кабачковий салат. Фото: Скріншот YouTube @Nadia_recipes

Приготуйте кабачковий салат з сардинами на зиму за рецептом, який стане справжнім хітом. Смачний і оригінальний, цей салат обов'язково приверне увагу і вас будуть питати рецепт знову і знову.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кулінарні рецепти від Надії.

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Вам знадобиться:

кабачки 1,5 кг;

цибуля 600 г;

морква 600 г;

сардини в маслі 2 банки;

томатна паста 200 г;

олія 180 мл;

оцет 60 мл 9%;

цукор 150 г;

сіль 35 г.

Спосіб приготування

Кабачки нарізати кубиком, цибулю четвертинками, а моркву натерти на великій тертці.

Інгредієнти для рецепта. Фото: Скріншот YouTube @Nadia_recipes

В каструлі трохи обсмажити цибулю, потім додати моркву та томатну пасту. Потім додати кабачки.

Кабачки та цибуля. Фото: Скріншот YouTube @Nadia_recipes

Потім додати сардини, цукор та сіль. Готувати все разом 30 хвилин. За 10 хвилин до готовності додати оцет. Все перемішати. Готувтаи ще 10 хвилин.

Сардини та цукор. Фото: Скріншот YouTube @Nadia_recipes

Гарячу суміш розкладаємо в стерилізовані банки, щільно закрити. Накрити ковдрою та залишити до повного охолодження.

Заготовка на зиму. Фото: Скріншот YouTube @Nadia_recipes

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