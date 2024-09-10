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Кабачковий салат з сардинами на зиму — цей рецепт будуть всі питати

10 вересня 2024 00:15
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Кабачковий салат з сардинами на зиму — покроковий рецепт
Кабачковий салат. Фото: Скріншот YouTube @Nadia_recipes
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Приготуйте кабачковий салат з сардинами на зиму за рецептом, який стане справжнім хітом. Смачний і оригінальний, цей салат обов'язково приверне увагу і вас будуть питати рецепт знову і знову.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кулінарні рецепти від Надії

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Вам знадобиться: 

  • кабачки 1,5 кг;
  • цибуля 600 г;
  • морква 600 г;
  • сардини в маслі 2 банки;
  • томатна паста 200 г;
  • олія 180 мл;
  • оцет 60 мл 9%;
  • цукор 150 г;
  • сіль 35 г. 

Спосіб приготування 

Кабачки нарізати кубиком, цибулю четвертинками, а моркву натерти на великій тертці. 

приготування салата на зиму з сардинами
Інгредієнти для рецепта. Фото: Скріншот YouTube @Nadia_recipes

В каструлі трохи обсмажити цибулю, потім додати моркву та томатну пасту. Потім додати кабачки. 

приготування салата на зиму з сардинами та кабачками
Кабачки та цибуля. Фото: Скріншот YouTube @Nadia_recipes

Потім додати сардини, цукор та сіль. Готувати все разом 30 хвилин. За 10 хвилин до готовності додати оцет. Все перемішати. Готувтаи ще 10 хвилин. 

рецепт салата на зиму з сардинами та кабачками
Сардини та цукор. Фото: Скріншот YouTube @Nadia_recipes

Гарячу суміш розкладаємо в стерилізовані банки, щільно закрити. Накрити ковдрою та залишити до повного охолодження. 

простий рецепт салата на зиму з сардинами та кабачками
Заготовка на зиму. Фото: Скріншот YouTube @Nadia_recipes

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