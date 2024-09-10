Кабачковий салат з сардинами на зиму — покроковий рецепт

Кабачковий салат з сардинами на зиму — цей рецепт будуть всі питати
Приготуйте кабачковий салат з сардинами на зиму за рецептом, який стане справжнім хітом. Смачний і оригінальний, цей салат обов'язково приверне увагу і вас будуть питати рецепт знову і знову.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Кулінарні рецепти від Надії.
Вам знадобиться:
- кабачки 1,5 кг;
- цибуля 600 г;
- морква 600 г;
- сардини в маслі 2 банки;
- томатна паста 200 г;
- олія 180 мл;
- оцет 60 мл 9%;
- цукор 150 г;
- сіль 35 г.
Спосіб приготування
Кабачки нарізати кубиком, цибулю четвертинками, а моркву натерти на великій тертці.
В каструлі трохи обсмажити цибулю, потім додати моркву та томатну пасту. Потім додати кабачки.
Потім додати сардини, цукор та сіль. Готувати все разом 30 хвилин. За 10 хвилин до готовності додати оцет. Все перемішати. Готувтаи ще 10 хвилин.
Гарячу суміш розкладаємо в стерилізовані банки, щільно закрити. Накрити ковдрою та залишити до повного охолодження.
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