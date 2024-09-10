Кабачковый салат с сардинами на зиму – пошаговый рецепт

Кабачковый салат с сардинами на зиму — этот рецепт будут все спрашивать
Приготовьте кабачковый салат с сардинами на зиму по рецепту, который станет настоящим хитом. Вкусный и оригинальный, этот салат обязательно привлечет внимание и вас будут спрашивать рецепт снова и снова.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Кулинарные рецепты от Надежды.
Вам понадобится:
- кабачки 1,5кг;
- лук 600 г;
- морковь 600 г;
- сардины в масле 2 банка;
- томатная паста 200 г;
- масло 180 мл;
- уксус 60 мл 9%;
- сахар 150 г;
- соль 35 г.
Способ приготовления
Кабачки порезать кубиком, лук четвертинками, а морковь натереть на крупной терке.
В кастрюле немного обжарить лук, затем добавить морковь и томатную пасту. Затем добавить кабачки.
Затем добавить сардины, сахар и соль. Готовить все вместе 30 минут. За 10 минут до готовности добавить уксус. Всё перемешать. Готовить еще 10 минут.
Горячую смесь разлагаем в стерилизованные банки, плотно закрыть. Накрыть одеялом и оставить до полного охлаждения.
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