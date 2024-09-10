Кабачковый салат с сардинами на зиму – пошаговый рецепт

Кабачковый салат. Фото: Скриншот YouTube @Nadia_recipes

Приготовьте кабачковый салат с сардинами на зиму по рецепту, который станет настоящим хитом. Вкусный и оригинальный, этот салат обязательно привлечет внимание и вас будут спрашивать рецепт снова и снова.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кулинарные рецепты от Надежды.

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Вам понадобится:

кабачки 1,5кг;

лук 600 г;

морковь 600 г;

сардины в масле 2 банка;

томатная паста 200 г;

масло 180 мл;

уксус 60 мл 9%;

сахар 150 г;

соль 35 г.

Способ приготовления

Кабачки порезать кубиком, лук четвертинками, а морковь натереть на крупной терке.

Ингредиенты для рецепта. Фото: Скриншот YouTube @Nadia_recipes

В кастрюле немного обжарить лук, затем добавить морковь и томатную пасту. Затем добавить кабачки.

Кабачки и лук. Фото: Скриншот YouTube @Nadia_recipes

Затем добавить сардины, сахар и соль. Готовить все вместе 30 минут. За 10 минут до готовности добавить уксус. Всё перемешать. Готовить еще 10 минут.

Сардины и сахар. Фото: Скриншот YouTube @Nadia_recipes

Горячую смесь разлагаем в стерилизованные банки, плотно закрыть. Накрыть одеялом и оставить до полного охлаждения.

Заготовки на зиму. Фото: Скриншот YouTube @Nadia_recipes

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