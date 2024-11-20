Канапки з буряком та оселедцем — рецепт для святкового столу

Канапки з буряком та оселедцем. Фото: smachnenke.com.ua

Канапки з буряком та оселедцем — це смачна та оригінальна закуска, яка стане справжнім "хітом" на вашому святковому столі. Легкий рецепт, який поєднує насичені смаки оселедця та буряка, чудово доповнить будь-яке святкове меню.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам знадобиться:

буряк відварений — 1 шт.;

філе оселедця;

хліб;

майонез — 1-2 ч. ложки;

часник — 1-2 зубчики.

Спосіб приготування

Для цих канапок потрібно підсушити на сухій сковороді чорний хліб, щоб він був хрустким і не вбирав зайву вологу. Хліб можна брати будь-який, на ваш смак.

Чорний хліб. Фото: smachnenke.com.ua

Варений буряк очистити і натерти на дрібній терці, видавити часник і трохи майонезу. Перемішати.

Буряк та майонез. Фото: smachnenke.com.ua

Зверху на хліб викласти бурякову намазку та філе оселедця невеликими порціями.

Закуска з оселедцем. Фото: smachnenke.com.ua

Додатково можна прикрасити зеленню або скибочкою лимона для яскравості. Канапки з буряком та оселедцем готові, можна подавати до столу.

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