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Канапки з буряком та оселедцем — "хіт" на Новий рік

20 листопада 2024 00:15
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Канапки з буряком та оселедцем — рецепт для святкового столу
Канапки з буряком та оселедцем. Фото: smachnenke.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Канапки з буряком та оселедцем — це смачна та оригінальна закуска, яка стане справжнім "хітом" на вашому святковому столі. Легкий рецепт, який поєднує насичені смаки оселедця та буряка, чудово доповнить будь-яке святкове меню.

Рецепт опубликовали Smachnenke

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Вам знадобиться: 

  • буряк відварений — 1 шт.;
  • філе оселедця;
  • хліб;
  • майонез — 1-2 ч. ложки;
  • часник — 1-2 зубчики.

Спосіб приготування 

Для цих канапок потрібно підсушити на сухій сковороді чорний хліб, щоб він був хрустким і не вбирав зайву вологу. Хліб можна брати будь-який, на ваш смак.

закуска на новий рік 2025
Чорний хліб. Фото: smachnenke.com.ua

Варений буряк очистити і натерти на дрібній терці, видавити часник і трохи майонезу. Перемішати. 

смачна закуска на новий рік 2025
Буряк та майонез. Фото: smachnenke.com.ua

Зверху на хліб викласти бурякову намазку та філе оселедця невеликими порціями.

проста закуска на новий рік 2025
Закуска з оселедцем. Фото: smachnenke.com.ua

Додатково можна прикрасити зеленню або скибочкою лимона для яскравості. Канапки з буряком та оселедцем готові, можна подавати до столу.

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оселедець буряк закуска Новий рік 2025 Зелена Дерев'яна Змія

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