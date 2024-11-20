Бутерброды со свеклой и селедкой — рецепт для праздничного стола

Бутерброды со свеклой и селедкой. Фото: smachnenke.com.ua

Бутерброды со свеклой и селедкой — это вкусная и оригинальная закуска, которая станет настоящим "хитом" на вашем праздничном столе. Легкий рецепт, сочетающий насыщенные вкусы сельди и свеклы, прекрасно дополнит любое праздничное меню.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

свекла отварная — 1 шт.;

филе сельди;

хлеб;

майонез — 1-2 ч. ложки;

чеснок — 1-2 зубчика.

Способ приготовления

Для этих бутербродов нужно подсушить на сухой сковороде черный хлеб, чтобы он был хрустящим и не впитывал лишнюю влагу. Хлеб можно брать любой по вашему вкусу.

Черный хлеб. Фото: smachnenke.com.ua

Вареную свеклу очистить и натереть на мелкой терке, выдавить чеснок и немного майонеза. Перемешать.

Свекла и майонез. Фото: smachnenke.com.ua

Сверху на хлеб выложить свекольную намазку и филе сельди небольшими порциями.

Закуска с селедкой. Фото: smachnenke.com.ua

Дополнительно можно украсить зеленью или ломтиком лимона для яркости. Бутерброды со свеклой и селедкой готовы, можно подавать на стол.

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