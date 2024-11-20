Бутерброды со свеклой и селедкой — рецепт для праздничного стола

Закуска со свеклой и селедкой — "хит" на Новый год
Бутерброды со свеклой и селедкой — это вкусная и оригинальная закуска, которая станет настоящим "хитом" на вашем праздничном столе. Легкий рецепт, сочетающий насыщенные вкусы сельди и свеклы, прекрасно дополнит любое праздничное меню.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- свекла отварная — 1 шт.;
- филе сельди;
- хлеб;
- майонез — 1-2 ч. ложки;
- чеснок — 1-2 зубчика.
Способ приготовления
Для этих бутербродов нужно подсушить на сухой сковороде черный хлеб, чтобы он был хрустящим и не впитывал лишнюю влагу. Хлеб можно брать любой по вашему вкусу.
Вареную свеклу очистить и натереть на мелкой терке, выдавить чеснок и немного майонеза. Перемешать.
Сверху на хлеб выложить свекольную намазку и филе сельди небольшими порциями.
Дополнительно можно украсить зеленью или ломтиком лимона для яркости. Бутерброды со свеклой и селедкой готовы, можно подавать на стол.
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