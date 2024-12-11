Квашена капуста за 1 годину — смачно як класична, без тривалого приготування

Квашена капуста. Фото: Freepik

Квашена капуста — це одна з найулюбленіших страв української кухні, яка традиційно потребує кілька днів для приготування. Але що робити, якщо хочеться насолодитись класичним смаком вже за годину? Пропонуємо вам простий і швидкий рецепт, який дозволить отримати хрустку, смачну капусту всього за одну годину.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

1 кг. капусти (без качан);

1 середня морква 150 г.

Для маринаду:

350 г. окропу;

1 столова ложка без гірки солі;

2 столові ложки без гірки цукру;

2 столові ложки оцту.

Спосіб приготування

Тонко нашаткувати капусту, натерти моркву на великій тертці. Нашатковану капусту покласти в харчовий пакет, скрутити його (не зав’язувати) і поставити в мікрохвильову піч на 5 хвилин на повну потужність.

Капуста та морква. Фото: gospodynka.com.ua

Дістати пакет і дати капусті трохи охолонути (2-3 хвилини). Потім викласти капусту в миску, додати терту моркву і залити гарячим маринадом. Акуратно перемішати інгредієнти, не тиснучи, щоб капуста залишилась хрусткою, а морква не надала розсолу помаранчевого кольору. Зверху притиснути долонями, щоб маринад покрив капусту.

На цьому етапі за бажанням можна додати сіль, цукор або оцет, пробуючи капусту разом з розсолом. Потім прибрати в холодне місце на 1 годину.

Капусту, готову за цей час, можна подавати до столу, але після ночі в холодильнику вона стає ще смачнішою. В закритій тарі така капуста може зберігатися місяць, не втрачаючи своїх смакових якостей, залишаючись ніжною та хрусткою. Для подачі додати рослинну олію і цибулю.

Приготування капусти. Фото: gospodynka.com.ua

Рекомендується вибирати білий, плоский качан капусти, оскільки зелена часто гірчить і має суху текстуру.

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