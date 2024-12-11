Квашеная капуста за 1 час – вкусно как классическая, без длительного приготовления.

Квашеная капуста. Фото: Freepik

Квашеная капуста — это одно из самых любимых блюд украинской кухни, которое традиционно требует несколько дней для приготовления. Но что делать, если хочется насладиться классическим вкусом уже через час? Предлагаем вам простой и быстрый рецепт, который позволит получить хрустящую, вкусную капусту всего за один час.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте также:

Вам понадобится:

1 кг. капусты (без кочан);

1 средняя морковь 150 г.

Для маринада:

350 г. кипятка;

1 столовая ложка без горки соли;

2 столовые ложки без горки сахара;

2 столовые ложки уксуса.

Способ приготовления

Тонко нашинковать капусту, натереть морковь на большой терке. Нашинкованную капусту положить в пищевой пакет, скрутить его (не завязывать) и поставить в микроволновку на 5 минут на полную мощность.

Капуста и морковь. Фото: gospodynka.com.ua

Достать пакет и дать капусте немного остыть (2-3 минуты). Затем выложить капусту в миску, добавить тертую морковь и залить горячим маринадом. Аккуратно перемешать ингредиенты, не нажимая, чтобы капуста осталась хрустящей, а морковь не придала рассолу оранжевого цвета. Сверху прижать ладонями, чтобы маринад покрыл капусту.

На этом этапе можно добавить соль, сахар или уксус, пробуя капусту вместе с рассолом. Затем убрать в холодное место на 1 час.

Капусту, готовую за это время, можно подавать к столу, но после ночи в холодильнике она становится еще вкуснее. В закрытой таре такая капуста может храниться месяц, не теряя своих вкусовых качеств, оставаясь нежной и хрустящей. Для подачи добавить растительное масло и лук.

Приготовление капусты. Фото: gospodynka.com.ua

Рекомендуется выбирать белый, плоский кочан капусты, поскольку зеленая часто горчит и имеет сухую текстуру.

Раньше мы писали, когда квасить капусту в декабре 2024 года по лунному календарю.

Еще мы рассказывали, как понять, что квашеная капуста испортилась — главные признаки.

Еще мы писали о том о 100% способе — как определить, подходит ли капуста для квашения.