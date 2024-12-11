Квашеная капуста за 1 час – вкусно как классическая, без длительного приготовления.

Капуста, как квашеная за 1 час — на вкус, как классическая
Квашеная капуста — это одно из самых любимых блюд украинской кухни, которое традиционно требует несколько дней для приготовления. Но что делать, если хочется насладиться классическим вкусом уже через час? Предлагаем вам простой и быстрый рецепт, который позволит получить хрустящую, вкусную капусту всего за один час.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- 1 кг. капусты (без кочан);
- 1 средняя морковь 150 г.
Для маринада:
- 350 г. кипятка;
- 1 столовая ложка без горки соли;
- 2 столовые ложки без горки сахара;
- 2 столовые ложки уксуса.
Способ приготовления
Тонко нашинковать капусту, натереть морковь на большой терке. Нашинкованную капусту положить в пищевой пакет, скрутить его (не завязывать) и поставить в микроволновку на 5 минут на полную мощность.
Достать пакет и дать капусте немного остыть (2-3 минуты). Затем выложить капусту в миску, добавить тертую морковь и залить горячим маринадом. Аккуратно перемешать ингредиенты, не нажимая, чтобы капуста осталась хрустящей, а морковь не придала рассолу оранжевого цвета. Сверху прижать ладонями, чтобы маринад покрыл капусту.
На этом этапе можно добавить соль, сахар или уксус, пробуя капусту вместе с рассолом. Затем убрать в холодное место на 1 час.
Капусту, готовую за это время, можно подавать к столу, но после ночи в холодильнике она становится еще вкуснее. В закрытой таре такая капуста может храниться месяц, не теряя своих вкусовых качеств, оставаясь нежной и хрустящей. Для подачи добавить растительное масло и лук.
Рекомендуется выбирать белый, плоский кочан капусты, поскольку зеленая часто горчит и имеет сухую текстуру.
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