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Капуста з яйцями смачніша за м'ясо — швидкий і дуже смачний рецепт вечері, відірватися неможливо

17 липня 2024 12:10
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Капуста з яйцями, яка смачніша за м'ясо на вечерю — покроковий рецепт
Капуста з яйцями. Фото: YouTube @simplefoodrecipe
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Спробуйте приготувати цю страву з капусти та яєць. Виходить дуже смачно, а готується без метушні. Такі рецепти стають улюбленими.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Рецепти Simple Food з Юлією Шевчук.

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Вам знадобиться:

  • 3 яйця;
  • молоко 2/3 склянки (150 мл);
  • сіль 1 чайна ложка (1 чайна ложка);
  • орегано сушений 1/2 ч. л;
  • чорний мелений перець за смаком;
  • вівсяні пластівці 100 г (1 склянка);
  • розпушувач 1 чайна ложка (1 чайна ложка);
  • капуста 400 р.

Спосіб приготування

До яєць додати молоко, додати сіль, сушений орегано і все розмішати.

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Інгредієнти для запіканки. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Потім додати вівсяні пластівці, розпушувач і залишити на 10 хвилин.

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Вівсяні пластівці. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Потім необхідно нашаткувати капусту. Обім'яти капусту руками, щоб вона пустила сік.

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Нарізана капуста. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Перемішати капусту з вівсяними пластівцями та покласти у форму для випікання.

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Приготування запіканки. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Зверху викласти твердий сир, який перед цим поєднали із яйцем.

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Приготування запіканки. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Випікати при 180 ºС протягом 30 хвилин.

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Запіканка з капусти. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

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