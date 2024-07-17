Капуста з яйцями, яка смачніша за м'ясо на вечерю — покроковий рецепт

Капуста з яйцями. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Спробуйте приготувати цю страву з капусти та яєць. Виходить дуже смачно, а готується без метушні. Такі рецепти стають улюбленими.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Рецепти Simple Food з Юлією Шевчук.

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Вам знадобиться:

3 яйця;

молоко 2/3 склянки (150 мл);

сіль 1 чайна ложка (1 чайна ложка);

орегано сушений 1/2 ч. л;

чорний мелений перець за смаком;

вівсяні пластівці 100 г (1 склянка);

розпушувач 1 чайна ложка (1 чайна ложка);

капуста 400 р.

Спосіб приготування

До яєць додати молоко, додати сіль, сушений орегано і все розмішати.

Інгредієнти для запіканки. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Потім додати вівсяні пластівці, розпушувач і залишити на 10 хвилин.

Вівсяні пластівці. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Потім необхідно нашаткувати капусту. Обім'яти капусту руками, щоб вона пустила сік.

Нарізана капуста. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Перемішати капусту з вівсяними пластівцями та покласти у форму для випікання.

Приготування запіканки. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Зверху викласти твердий сир, який перед цим поєднали із яйцем.

Приготування запіканки. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Випікати при 180 ºС протягом 30 хвилин.

Запіканка з капусти. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

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