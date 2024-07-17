Капуста з яйцями, яка смачніша за м'ясо на вечерю — покроковий рецепт

Капуста з яйцями смачніша за м'ясо — швидкий і дуже смачний рецепт вечері, відірватися неможливо
Спробуйте приготувати цю страву з капусти та яєць. Виходить дуже смачно, а готується без метушні. Такі рецепти стають улюбленими.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Рецепти Simple Food з Юлією Шевчук.
Вам знадобиться:
- 3 яйця;
- молоко 2/3 склянки (150 мл);
- сіль 1 чайна ложка (1 чайна ложка);
- орегано сушений 1/2 ч. л;
- чорний мелений перець за смаком;
- вівсяні пластівці 100 г (1 склянка);
- розпушувач 1 чайна ложка (1 чайна ложка);
- капуста 400 р.
Спосіб приготування
До яєць додати молоко, додати сіль, сушений орегано і все розмішати.
Потім додати вівсяні пластівці, розпушувач і залишити на 10 хвилин.
Потім необхідно нашаткувати капусту. Обім'яти капусту руками, щоб вона пустила сік.
Перемішати капусту з вівсяними пластівцями та покласти у форму для випікання.
Зверху викласти твердий сир, який перед цим поєднали із яйцем.
Випікати при 180 ºС протягом 30 хвилин.
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