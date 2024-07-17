Капуста с яйцами, которая вкуснее мяса на ужин — пошаговый рецепт

Капуста с яйцами вкуснее мяса — быстрый и очень вкусный рецепт ужина, оторваться невозможно
Попробуйте приготовить это блюдо из капусты и яиц. Получается очень вкусно, а готовится без заморочек. Такие рецепты становятся любимыми.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Рецепты Simple Food с Юлией Шевчук.
Вам понадобится:
- 3 яйца;
- молоко 2/3 стакана (150 мл);
- соль 1 чайная ложка (1 чайная ложка);
- орегано сушеный 1/2 ч. л;
- черный молотый перец по вкусу;
- овсяные хлопья 100 г (1 стакан);
- разрыхлитель 1 чайная ложка (1 чайная ложка);
- капуста 400 г.
Способ приготовления
К яйцам добавить молоко, добавить соль, сушенный орегано и все размешать.
Затем добавить овсяные хлопья, разрыхлитель и оставить минут на 10.
Затем необходимо нашинковать капусту. Обмять капусту руками, чтобы она пустила сок.
Перемешать капусту с овсяными хлопьями и положить в форму для выпекания.
Сверху выложить твердый сыр, который перед этим соединили с яйцом.
Выпекать при 180 ºС на протяжении 30 минут.
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