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Капуста с яйцами вкуснее мяса — быстрый и очень вкусный рецепт ужина, оторваться невозможно

17 июля 2024 12:10
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Капуста с яйцами, которая вкуснее мяса на ужин — пошаговый рецепт
Капуста с яйцами. Фото: YouTube @simplefoodrecipe
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Попробуйте приготовить это блюдо из капусты и яиц. Получается очень вкусно, а готовится без заморочек. Такие рецепты становятся любимыми. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Рецепты Simple Food с Юлией Шевчук

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Вам понадобится: 

  • 3 яйца;
  • молоко 2/3 стакана (150 мл);
  • соль 1 чайная ложка (1 чайная ложка);
  • орегано сушеный 1/2 ч. л;
  • черный молотый перец по вкусу;
  • овсяные хлопья 100 г (1 стакан);
  • разрыхлитель 1 чайная ложка (1 чайная ложка);
  • капуста 400 г. 

Способ приготовления 

К яйцам добавить молоко, добавить соль, сушенный орегано и все размешать. 

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Ингредиенты для запеканки. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Затем добавить овсяные хлопья, разрыхлитель и оставить минут на 10. 

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Овсяные хлопья. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Затем необходимо нашинковать капусту. Обмять капусту руками, чтобы она пустила сок. 

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Нарезанная капуста. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Перемешать капусту с овсяными хлопьями и положить в форму для выпекания. 

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Приготовление запеканки. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Сверху выложить твердый сыр, который перед этим соединили с яйцом. 

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Приготовление запеканки. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Выпекать при 180 ºС на протяжении 30 минут. 

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Запеканка из капусты. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

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