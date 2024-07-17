Капуста с яйцами, которая вкуснее мяса на ужин — пошаговый рецепт

Капуста с яйцами. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Попробуйте приготовить это блюдо из капусты и яиц. Получается очень вкусно, а готовится без заморочек. Такие рецепты становятся любимыми.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Рецепты Simple Food с Юлией Шевчук.

Читайте также:

Вам понадобится:

3 яйца;

молоко 2/3 стакана (150 мл);

соль 1 чайная ложка (1 чайная ложка);

орегано сушеный 1/2 ч. л;

черный молотый перец по вкусу;

овсяные хлопья 100 г (1 стакан);

разрыхлитель 1 чайная ложка (1 чайная ложка);

капуста 400 г.

Способ приготовления

К яйцам добавить молоко, добавить соль, сушенный орегано и все размешать.

Ингредиенты для запеканки. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Затем добавить овсяные хлопья, разрыхлитель и оставить минут на 10.

Овсяные хлопья. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Затем необходимо нашинковать капусту. Обмять капусту руками, чтобы она пустила сок.

Нарезанная капуста. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Перемешать капусту с овсяными хлопьями и положить в форму для выпекания.

Приготовление запеканки. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Сверху выложить твердый сыр, который перед этим соединили с яйцом.

Приготовление запеканки. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Выпекать при 180 ºС на протяжении 30 минут.

Запеканка из капусты. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Раньше мы писали о рецепте хачапури с сыром на сковороде на завтрак за 10 минут.

Также мы рассказывали о завтраке за 15 минут — быстром и вкусном рецепте из лаваша.

Или ознакомьтесь с рецептом вкусного завтрака из лаваша — всего три ингредиента.

Еще мы писали о рецепте постного лаваша на сковороде — понадобятся вода и мука.