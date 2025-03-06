Карамельні млинці — ідеальний сніданок для 8 березня

Карамельні млинці. Фото: smachnenke.com.ua

Що може бути кращим за сніданок, який дарує відчуття свята? "Карамельні млинці" — це ніжний смак, апетитна текстура та легкий аромат топленого молока. Ідеальний варіант для особливого ранку 8 березня.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

яйця — 2 шт.;

сіль — 1/2 ч. л.;

згущене молоко — 1 банка (380 г);

борошно — 220 г;

окріп — 500 мл;

олія — 3 ст. л.

Спосіб приготування

У глибоку миску розбити яйця, додати сіль і збити міксером або віничком до появи бульбашок. Влити згущене молоко, перемішати до однорідної маси.

Приготування тіста. Фото: smachnenke.com.ua

Просіяти борошно та поступово додати до яєчно-молочної суміші, перемішуючи, щоб не утворилися грудочки. Тісто вийде густим, що є нормальним етапом приготування.

Влити окріп, добре перемішати, щоб отримати рідку консистенцію. Додати олію, ще раз перемішати. Залишити тісто на 15–20 хвилин, щоб воно "відпочило". Це допоможе уникнути розривання млинців під час смаження.

Приготування млинців. Фото: smachnenke.com.ua

Розігріти сковороду, змастити її олією, влити трохи тіста та рівномірно розподілити. Смажити на середньому вогні до рум’яності країв, потім перевернути й тримати ще 30 секунд.

Готові млинці. Фото: smachnenke.com.ua

Повторити процес з усім тістом, щоразу змащуючи сковороду. Млинці виходять ніжними, з легким карамельним присмаком і хрусткими краями.

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