Карамельные блины — идеальный завтрак для 8 марта

Карамельные блины. Фото: smachnenke.com.ua

Что может быть лучше завтрака, который дарит ощущение праздника? "Карамельные блины" — это нежный вкус, аппетитная текстура и легкий аромат топленого молока. Идеальный вариант для особого утра 8 марта.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

яйца — 2 шт.;

соль — 1/2 ч. л.;

сгущенное молоко — 1 банка (380 г);

мука — 220 г;

кипяток — 500 мл;

растительное масло — 3 ст. л.

Способ приготовления

В глубокую миску разбить яйца, добавить соль и взбить миксером или венчиком до появления пузырьков. Влить сгущенное молоко, перемешать до однородной массы.

Приготовление теста. Фото: smachnenke.com.ua

Просеять муку и постепенно добавить к яично-молочной смеси, перемешивая, чтобы не образовались комочки. Тесто получится густым, что является нормальным этапом приготовления.

Влить кипяток, хорошо перемешать, чтобы получить жидкую консистенцию. Добавить растительное масло, еще раз перемешать. Оставить тесто на 15-20 минут, чтобы оно "отдохнуло". Это поможет избежать разрывания блинов во время жарки.

Приготовление блинов. Фото: smachnenke.com.ua

Разогреть сковороду, смазать ее маслом, влить немного теста и равномерно распределить. Жарить на среднем огне до румяности краев, затем перевернуть и держать еще 30 секунд.

Готовые блины. Фото: smachnenke.com.ua

Повторить процесс со всем тестом, каждый раз смазывая сковороду. Блины получаются нежными, с легким карамельным привкусом и хрустящими краями.

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