Карамельна цукерка з горіхами від Лізи Глінської — рецепт від переможниці Мастер Шеф.

Карамельні цукерки. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Карамельна цукерка з горіхами — це особливий рецепт, яким поділилася Ліза Глінська, суддя та переможниця шоу "Мастер Шеф". Ніжна карамель і хрусткі горіхи створюють ідеальне поєднання смаку. Поради від відомої кондитерки допоможуть вам легко приготувати цей витончений десерт і порадувати рідних справжньою смакотою!

Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya.

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Вам знадобиться:

300 г цукру (12 ст. л. з гіркою);

50 г меду або сиропу глюкози (2,5 ст. л.);

3 г солі (3/5 ч. л.);

300 мл вершків (жирністю 30-35%);

50 г вершкового масла (жирністю 82%);

200 г обсмажених горіхів (фундук, мигдаль або арахіс).

Спосіб приготування

Беремо великий сотейник, заливаємо в нього вершки, додаємо мед або сироп глюкози, вершкове масло, цукор та сіль. Беремо термостабільну лопатку та перемішуємо. Ставимо сотейник на плиту та, постійно перемішуючи, варимо масу до температури 135 ºС. Температуру будемо перевіряти за допомогою термометра.

Молоко та масло. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Обсмажуємо горіхи в духовці за температури 165 ºС, режим підігрів зверху та знизу або лише знизу, час смаження 12-13 хвилин.

Приготування карамелі. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Коли отримали маса буде 135 ºС, знімаємо сотейник з плити та переливаємо масу в чашу міксера. Збиваємо на повільних обертах 8-10 хвилин за допомогою насадки "пелюстка".

Карамель та горіхи. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Додаємо обсмажені охолоджені горіхи та перемішуємо. Обгортаємо дощечку харчовою плівкою, ставимо на дощечку металеву квадратну форму без дна, розміром 18х18 см, борт всередині змащуємо вершковим маслом.

Приготування цукерок. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Викладаємо у форму карамельну масу з горіхами та розрівнюємо. Ставимо щербет в холодильник на стабілізацію на 5-6 годин.

Готові цукерки. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

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