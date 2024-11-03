Карамельная конфета с орехами от Лизы Глинской – рецепт от победительницы Мастер Шеф.

Карамельные конфеты. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Карамельная конфета с орехами — это особый рецепт, которым поделилась Лиза Глинская, судья и победительница шоу "Мастер Шеф". Нежная карамель и хрустящие орехи создают идеальное сочетание вкуса. Советы от известного кондитера помогут вам легко приготовить этот изящный десерт и порадовать родных настоящими вкусностями!

Рецепт опубликовали на YouTube канале Liza Glinskaya.

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Вам понадобится:

300 г сахара (12 ст. л. с горкой);

50 г меда или сиропа глюкозы (2,5 ст. л.);

3 г соли (3/5 ч. л.);

300 мл сливок (жирностью 30-35%);

50 г сливочного масла (жирностью 82%);

200 г обжаренных орехов (фундук, миндаль или арахис).

Способ приготовления

Берем большой сотейник, заливаем в него сливки, добавляем мед или сироп глюкозы, сливочное масло, сахар и соль. Берем термостабильную лопатку и перемешиваем. Ставим сотейник на плиту и постоянно перемешиваем массу варим до температуры 135 ºС. Температуру будем проверять с помощью термометра.

Молоко и масло. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Обжариваем орехи в духовке при температуре 165 ºС, режим подогрева сверху и снизу или только снизу, время жарки 12-13 минут.

Приготовление карамели. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Когда масса будет 135 ºС, снимаем сотейник с плиты и переливаем массу в чашу миксера. Взбиваем на медленных оборотах 8-10 минут с помощью насадки "лепесток".

Карамель и орехи. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Добавляем обжаренные охлажденные орехи и перемешиваем. Обертываем дощечку пищевой пленкой, ставим на дощечку металлическую квадратную форму без дна, размером 18х18 см, борт внутри смазываем сливочным маслом.

Приготовление конфет. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Выкладываем в форму карамельную массу с орехами и разравниваем. Ставим щербет в холодильник на стабилизацию на 5-6 часов.

Готовые конфеты. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

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