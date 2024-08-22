Карпатський рецепт домашньої шурпи в казані — покрокове приготування

Шурпа в казані. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Домашня шурпа, приготована в казані, — це справжній кулінарний шедевр, який підкорює своєю насиченістю та ароматом. Ситна страва з м’яса, овочів та прянощів, яка зігріє та наситить у будь-яку пору року. Ідеальний вибір для тих, хто цінує традиції та любить готувати на природі або вдома для великої компанії.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки.

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Вам знадобиться:

ребра (свинина) 1 кг;

телятина 500 г;

цибуля 3 шт;

морква 1 шт;

картопля 1 кг;

перець болгарський 1 шт;

помідори червоні 500 г;

помідори жовті 3 шт;

перець гострий 1 шт;

часник 1 гол;

вода 5 л;

сіль 1 ст.л;

лавровий листок 2 шт;

коріандр мелений 1 ч.л;

перець чорний мелений 0,5 ч.л;

зелень петрушки 1 пучок.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно нарізати свинні ребра. Також можна взяти шматочки телятини. В казан додати 5 л води та покласти все м'ясо та ребра. Через 30 хвилин нарізати цибулю та додати у казан. Варити одну годину до готовності м'яса.

Свинні ребра. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Нарізати всі овочі крупними шматками. Картоплю розділи навпіл. У казан додати моркву, картоплю та перець.

Картопля та морква. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Потім додати нарізані помідори, за бажанням з них можна зняти шкірку.

Помідори жовті та червоні. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

В кінці додати гострий перець, часник, лаврове листя та зелень. Також додати сіль за смаком.

Приготування шурпи. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

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