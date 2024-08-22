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Карпатський рецепт домашньої шурпи в казані — ароматна та ситна страва

22 серпня 2024 03:20
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Карпатський рецепт домашньої шурпи в казані — покрокове приготування
Шурпа в казані. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Домашня шурпа, приготована в казані, — це справжній кулінарний шедевр, який підкорює своєю насиченістю та ароматом. Ситна страва з м’яса, овочів та прянощів, яка зігріє та наситить у будь-яку пору року. Ідеальний вибір для тих, хто цінує традиції та любить готувати на природі або вдома для великої компанії.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки

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Вам знадобиться: 

  • ребра (свинина) 1 кг;
  • телятина 500 г;
  • цибуля 3 шт;
  • морква 1 шт;
  • картопля 1 кг;
  • перець болгарський 1 шт;
  • помідори червоні 500 г;
  • помідори жовті 3 шт;
  • перець гострий 1 шт;
  • часник 1 гол;
  • вода 5 л;
  • сіль 1 ст.л;
  • лавровий листок 2 шт;
  • коріандр мелений 1 ч.л;
  • перець чорний мелений 0,5 ч.л;
  • зелень петрушки 1 пучок. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно нарізати свинні ребра. Також можна взяти шматочки телятини. В казан додати 5 л води та покласти все м'ясо та ребра. Через 30 хвилин нарізати цибулю та додати у казан. Варити одну годину до готовності м'яса. 

рецепт шурпи
Свинні ребра. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Нарізати всі овочі крупними шматками. Картоплю розділи навпіл. У казан додати моркву, картоплю та перець. 

рецепт шурпи
Картопля та морква. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Потім додати нарізані помідори, за бажанням з них можна зняти шкірку. 

приготування шурпи в казані
Помідори жовті та червоні. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

В кінці додати гострий перець, часник, лаврове листя та зелень. Також додати сіль за смаком. 

простий рецепт ароматної шурпи
Приготування шурпи. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

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рецепти лайфхаки Вечеря Українська кухня шурпа

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