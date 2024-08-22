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Карпатский рецепт домашней шурпы в котле — ароматное и сытное блюдо

22 августа 2024 03:20
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Карпатский рецепт домашней шурпы в котле – пошаговое приготовление
Шурпа в котле. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Домашняя шурпа, приготовленная в котле, — это настоящий кулинарный шедевр, покоряющий своей насыщенностью и ароматом. Сытное блюдо из мяса, овощей и пряностей, которое согреет и насытится в любое время года. Идеальный выбор для тех, кто ценит традиции и любит готовить на природе или дома для большой компании.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.

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Вам понадобится:

  • ребра (свинина) 1 кг;
  • телятина 500 г;
  • лук 3 шт;
  • морковь 1 шт;
  • картофель 1 кг;
  • перец болгарский 1 шт;
  • помидоры красные 500 г;
  • помидоры желтые 3 шт;
  • перец острый 1 шт;
  • чеснок 1 гол;
  • вода 5л;
  • соль 1 ст.л;
  • лавровый лист 2 шт;
  • кориандр молотый 1 ч.л;
  • перец черный молотый 0,5 ч.л;
  • зелень петрушки 1 пучок.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать свинные ребра. Также можно взять кусочки телятины. В котел добавить 5 л воды и положить все мясо и ребра. Через 30 минут порезать лук и добавить в котел. Варить один час до готовности мяса.

рецепт шурпы
Свиньи ребра. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Нарезать все овощи крупными кусками. Картофель разделы пополам. В котёл добавить морковь, картофель и перец.

рецепт шурпы
Картофель и морковь. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Затем добавить нарезанные помидоры, при желании с них можно снять кожицу.

приготовление шурпы в котле.
Помидоры желтые и красные. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

В конце добавить острый перец, чеснок, лавровые листья и зелень. Также добавить соль по вкусу.

простой рецепт ароматной шурпы
Приготовление шурпы. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

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