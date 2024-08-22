Карпатский рецепт домашней шурпы в котле – пошаговое приготовление

Шурпа в котле. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Домашняя шурпа, приготовленная в котле, — это настоящий кулинарный шедевр, покоряющий своей насыщенностью и ароматом. Сытное блюдо из мяса, овощей и пряностей, которое согреет и насытится в любое время года. Идеальный выбор для тех, кто ценит традиции и любит готовить на природе или дома для большой компании.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.

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Вам понадобится:

ребра (свинина) 1 кг;

телятина 500 г;

лук 3 шт;

морковь 1 шт;

картофель 1 кг;

перец болгарский 1 шт;

помидоры красные 500 г;

помидоры желтые 3 шт;

перец острый 1 шт;

чеснок 1 гол;

вода 5л;

соль 1 ст.л;

лавровый лист 2 шт;

кориандр молотый 1 ч.л;

перец черный молотый 0,5 ч.л;

зелень петрушки 1 пучок.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать свинные ребра. Также можно взять кусочки телятины. В котел добавить 5 л воды и положить все мясо и ребра. Через 30 минут порезать лук и добавить в котел. Варить один час до готовности мяса.

Свиньи ребра. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Нарезать все овощи крупными кусками. Картофель разделы пополам. В котёл добавить морковь, картофель и перец.

Картофель и морковь. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Затем добавить нарезанные помидоры, при желании с них можно снять кожицу.

Помидоры желтые и красные. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

В конце добавить острый перец, чеснок, лавровые листья и зелень. Также добавить соль по вкусу.

Приготовление шурпы. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

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