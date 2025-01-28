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Картопля з тефтелями в соусі — смачна вечеря на пательні

28 січня 2025 20:01
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Картопля з тефтелями у томатному соусі — ідеальний рецепт для смачної вечері
Картопля з тефтелями. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Ситна та ароматна картопля з тефтелями у томатному соусі — це ідеальний вибір для вечері. Простий рецепт, який легко приготувати у сковорідці, стане вашим улюбленим.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.  

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Вам знадобиться: 

  • фарш — 300 г;
  • картопля — 700 г;
  • часник — 2-4 зубчики;
  • яйце — 1 шт.;
  • вершкове масло — 40 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • помідори у своєму соку — 300 г;
  • панірувальні сухарі — 3 ст.л.;
  • олія — 2 ст.л.;
  • сіль — за смаком;
  • перець — за смаком;
  • хмелі-сунелі — за смаком;
  • паприка — за смаком;
  • гострий перець — за смаком.

Спосіб приготування

Додати до фаршу часник, яйце, сіль, спеції та панірувальні сухарі, ретельно перемішати. Відбити фарш. Сформувати кульки мокрими руками. Обсмажити тефтелі до готовності.

приготування фарша
Приготування фарша. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Картоплю нарізати дольками, обсмажити під кришкою в тій же сковорідці, де смажили тефтелі. Напівготову картоплю викласти зі сковорідки.

рецепт вечері
Смажені тефтелі. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Додати до сковорідки нарізану цибулю, потім моркву, нарізану кубиками. Обсмажити овочі, додати помідори у своєму соку, тушкувати під кришкою 7-8 хвилин.

смачна вечеря
Томатний соус. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Додати картоплю, посолити, поперчити, перемішати. Викласти тефтелі поверх картоплі та тушкувати на малому вогні під кришкою до готовності картоплі.

смачна вечеря з картоплею
Смажена картопля. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

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