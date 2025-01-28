Картопля з тефтелями у томатному соусі — ідеальний рецепт для смачної вечері

Картопля з тефтелями в соусі — смачна вечеря на пательні
Ситна та ароматна картопля з тефтелями у томатному соусі — це ідеальний вибір для вечері. Простий рецепт, який легко приготувати у сковорідці, стане вашим улюбленим.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.
Вам знадобиться:
- фарш — 300 г;
- картопля — 700 г;
- часник — 2-4 зубчики;
- яйце — 1 шт.;
- вершкове масло — 40 г;
- цибуля — 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- помідори у своєму соку — 300 г;
- панірувальні сухарі — 3 ст.л.;
- олія — 2 ст.л.;
- сіль — за смаком;
- перець — за смаком;
- хмелі-сунелі — за смаком;
- паприка — за смаком;
- гострий перець — за смаком.
Спосіб приготування
Додати до фаршу часник, яйце, сіль, спеції та панірувальні сухарі, ретельно перемішати. Відбити фарш. Сформувати кульки мокрими руками. Обсмажити тефтелі до готовності.
Картоплю нарізати дольками, обсмажити під кришкою в тій же сковорідці, де смажили тефтелі. Напівготову картоплю викласти зі сковорідки.
Додати до сковорідки нарізану цибулю, потім моркву, нарізану кубиками. Обсмажити овочі, додати помідори у своєму соку, тушкувати під кришкою 7-8 хвилин.
Додати картоплю, посолити, поперчити, перемішати. Викласти тефтелі поверх картоплі та тушкувати на малому вогні під кришкою до готовності картоплі.
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