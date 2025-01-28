Картопля з тефтелями у томатному соусі — ідеальний рецепт для смачної вечері

Картопля з тефтелями. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Ситна та ароматна картопля з тефтелями у томатному соусі — це ідеальний вибір для вечері. Простий рецепт, який легко приготувати у сковорідці, стане вашим улюбленим.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.

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Вам знадобиться:

фарш — 300 г;

картопля — 700 г;

часник — 2-4 зубчики;

яйце — 1 шт.;

вершкове масло — 40 г;

цибуля — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

помідори у своєму соку — 300 г;

панірувальні сухарі — 3 ст.л.;

олія — 2 ст.л.;

сіль — за смаком;

перець — за смаком;

хмелі-сунелі — за смаком;

паприка — за смаком;

гострий перець — за смаком.

Спосіб приготування

Додати до фаршу часник, яйце, сіль, спеції та панірувальні сухарі, ретельно перемішати. Відбити фарш. Сформувати кульки мокрими руками. Обсмажити тефтелі до готовності.

Приготування фарша. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Картоплю нарізати дольками, обсмажити під кришкою в тій же сковорідці, де смажили тефтелі. Напівготову картоплю викласти зі сковорідки.

Смажені тефтелі. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Додати до сковорідки нарізану цибулю, потім моркву, нарізану кубиками. Обсмажити овочі, додати помідори у своєму соку, тушкувати під кришкою 7-8 хвилин.

Томатний соус. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Додати картоплю, посолити, поперчити, перемішати. Викласти тефтелі поверх картоплі та тушкувати на малому вогні під кришкою до готовності картоплі.

Смажена картопля. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

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