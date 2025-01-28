Картофель с тефтелями в томатном соусе — идеальный рецепт для вкусного ужина

Картофель с тефтелями в соусе — вкусный ужин на сковороде
Ситный и ароматный картофель с тефтелями в томатном соусе — это идеальный выбор для ужина. Простой рецепт, который легко приготовить в сковородке, станет вашим любимым.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.
Вам понадобится:
- фарш — 300 г;
- картофель — 700 г;
- чеснок — 2-4 зубчика;
- яйцо — 1 шт.;
- сливочное масло — 40 г;
- лук — 1 шт.
- морковь — 1 шт.
- помидоры в своем соку — 300 г;
- панировочные сухари — 3 ст.л.;
- масло — 2 ст.л.;
- соль — по вкусу;
- перец — по вкусу;
- хмели-сунели — по вкусу;
- паприка — по вкусу;
- острый перец — по вкусу;
Способ приготовления
Добавить к фаршу чеснок, яйцо, соль, специи и панировочные сухари, тщательно перемешать. Отбить фарш. Сформировать шарики мокрыми руками. Обжарить тефтели до готовности.
Картофель нарезать дольками, обжарить под крышкой в той же сковородке, где жарили тефтели. Полуготовый картофель выложить из сковородки.
Добавить в сковородку нарезанный лук, затем морковь, нарезанную кубиками. Обжарить овощи, добавить помидоры в своем соку, тушить под крышкой 7-8 минут.
Добавить картофель, посолить, поперчить, перемешать. Выложить тефтели поверх картофеля и тушить на малом огне под крышкой до готовности картофеля.
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