Картофель с тефтелями в томатном соусе — идеальный рецепт для вкусного ужина

Картофель с тефтелями. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Ситный и ароматный картофель с тефтелями в томатном соусе — это идеальный выбор для ужина. Простой рецепт, который легко приготовить в сковородке, станет вашим любимым.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.

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Вам понадобится:

фарш — 300 г;

картофель — 700 г;

чеснок — 2-4 зубчика;

яйцо — 1 шт.;

сливочное масло — 40 г;

лук — 1 шт.

морковь — 1 шт.

помидоры в своем соку — 300 г;

панировочные сухари — 3 ст.л.;

масло — 2 ст.л.;

соль — по вкусу;

перец — по вкусу;

хмели-сунели — по вкусу;

паприка — по вкусу;

острый перец — по вкусу;

Способ приготовления

Добавить к фаршу чеснок, яйцо, соль, специи и панировочные сухари, тщательно перемешать. Отбить фарш. Сформировать шарики мокрыми руками. Обжарить тефтели до готовности.

Приготовление фарша. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Картофель нарезать дольками, обжарить под крышкой в той же сковородке, где жарили тефтели. Полуготовый картофель выложить из сковородки.

Жареные тефтели. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Добавить в сковородку нарезанный лук, затем морковь, нарезанную кубиками. Обжарить овощи, добавить помидоры в своем соку, тушить под крышкой 7-8 минут.

Томатный соус. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Добавить картофель, посолить, поперчить, перемешать. Выложить тефтели поверх картофеля и тушить на малом огне под крышкой до готовности картофеля.

Жареный картофель. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

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