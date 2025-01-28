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Картофель с тефтелями в соусе — вкусный ужин на сковороде

28 января 2025 20:01
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Картофель с тефтелями в томатном соусе — идеальный рецепт для вкусного ужина
Картофель с тефтелями. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Ситный и ароматный картофель с тефтелями в томатном соусе — это идеальный выбор для ужина. Простой рецепт, который легко приготовить в сковородке, станет вашим любимым.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.

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Вам понадобится:

  • фарш — 300 г;
  • картофель — 700 г;
  • чеснок — 2-4 зубчика;
  • яйцо — 1 шт.;
  • сливочное масло — 40 г;
  • лук — 1 шт.
  • морковь — 1 шт.
  • помидоры в своем соку — 300 г;
  • панировочные сухари — 3 ст.л.;
  • масло — 2 ст.л.;
  • соль — по вкусу;
  • перец — по вкусу;
  • хмели-сунели — по вкусу;
  • паприка — по вкусу;
  • острый перец — по вкусу;

Способ приготовления

Добавить к фаршу чеснок, яйцо, соль, специи и панировочные сухари, тщательно перемешать. Отбить фарш. Сформировать шарики мокрыми руками. Обжарить тефтели до готовности.

приготовление фарша
Приготовление фарша. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Картофель нарезать дольками, обжарить под крышкой в той же сковородке, где жарили тефтели. Полуготовый картофель выложить из сковородки.

рецепт ужина
Жареные тефтели. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Добавить в сковородку нарезанный лук, затем морковь, нарезанную кубиками. Обжарить овощи, добавить помидоры в своем соку, тушить под крышкой 7-8 минут.

вкусный ужин
Томатный соус. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Добавить картофель, посолить, поперчить, перемешать. Выложить тефтели поверх картофеля и тушить на малом огне под крышкой до готовности картофеля.

вкусный ужин с картошкой
Жареный картофель. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

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