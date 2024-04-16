Як приготувати смачне картопляне пюре – ідеальний рецепт.

Картопляне пюре. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Ніжне, пухке вершкове пюре з картоплі та селери під шапочкою із хрумкого бекону та запеченого сиру. Навіть якщо ви не любите селеру, спробуйте приготувати таке картопляне пюре, смак селери в звареному вигляді дуже пом'якшується і вигідно доповнює картоплю.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

картопля очищена 800 г;

селера 200 г;

часник 1 головка;

вершки 10% 100мл;

вершкове масло 100 г;

бекон 100 г;

сир 100 г;

цибуля зелена невеликий пучок;

сіль;

чорний перець мелений;

лавровий лист 1 шт;

перець чорний горошком 5 шт.;

запашний перець 3 шт.

Спосіб приготування

Картоплю і селеру нарізати великими кубиками. Відварити разом із часником та спеціями до готовності.

Інгредієнти для блюда. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Бекон нарізати на квадратики, обсмажити.

Картопля та селера. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Вершкове масло і вершки нагріти до гарячого стану. Злити всю воду з картоплі. Зробити картопляне пюре, додаючи вершкове масло та вершки. Посолити за смаком.

Картопляне пюре. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Форму для запікання змастити жиром, витопленим з беконом, він дуже ароматний.

Пюре та бекон. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Викласти у форму картопляне пюре, зверху частину бекону, натертим на дрібній тертці, знову бекон. Запікати 10 хвилин при температурі 220 ºС.

Пюре з беконом. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Готову страву посипати дрібно нарізаною зеленою цибулею.

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