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Картопляне пюре по-новому — у цей рецепт закохуються

16 квітня 2024 19:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати смачне картопляне пюре – ідеальний рецепт.
Картопляне пюре. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Ніжне, пухке вершкове пюре з картоплі та селери під шапочкою із хрумкого бекону та запеченого сиру. Навіть якщо ви не любите селеру, спробуйте приготувати таке картопляне пюре, смак селери в звареному вигляді дуже пом'якшується і вигідно доповнює картоплю.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • картопля очищена 800 г;
  • селера 200 г;
  • часник 1 головка;
  • вершки 10% 100мл;
  • вершкове масло 100 г;
  • бекон 100 г;
  • сир 100 г;
  • цибуля зелена невеликий пучок;
  • сіль;
  • чорний перець мелений;
  • лавровий лист 1 шт;
  • перець чорний горошком 5 шт.;
  • запашний перець 3 шт.

Спосіб приготування

Картоплю і селеру нарізати великими кубиками. Відварити разом із часником та спеціями до готовності.

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Інгредієнти для блюда. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Бекон нарізати на квадратики, обсмажити.

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Картопля та селера. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Вершкове масло і вершки нагріти до гарячого стану. Злити всю воду з картоплі. Зробити картопляне пюре, додаючи вершкове масло та вершки. Посолити за смаком.

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Картопляне пюре. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Форму для запікання змастити жиром, витопленим з беконом, він дуже ароматний.

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Пюре та бекон. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Викласти у форму картопляне пюре, зверху частину бекону, натертим на дрібній тертці, знову бекон. Запікати 10 хвилин при температурі 220 ºС.

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Пюре з беконом. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Готову страву посипати дрібно нарізаною зеленою цибулею.

Раніше ми писали про найпростіший рецепт хрусткої картоплі по-селянськи.

Візьміть три картоплі та приготуйте цей геніальний сніданок чи вечерю — італійська фритата.

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Вечеря
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