Як приготувати смачне картопляне пюре – ідеальний рецепт.

Картопляне пюре по-новому — у цей рецепт закохуються
Ніжне, пухке вершкове пюре з картоплі та селери під шапочкою із хрумкого бекону та запеченого сиру. Навіть якщо ви не любите селеру, спробуйте приготувати таке картопляне пюре, смак селери в звареному вигляді дуже пом'якшується і вигідно доповнює картоплю.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- картопля очищена 800 г;
- селера 200 г;
- часник 1 головка;
- вершки 10% 100мл;
- вершкове масло 100 г;
- бекон 100 г;
- сир 100 г;
- цибуля зелена невеликий пучок;
- сіль;
- чорний перець мелений;
- лавровий лист 1 шт;
- перець чорний горошком 5 шт.;
- запашний перець 3 шт.
Спосіб приготування
Картоплю і селеру нарізати великими кубиками. Відварити разом із часником та спеціями до готовності.
Бекон нарізати на квадратики, обсмажити.
Вершкове масло і вершки нагріти до гарячого стану. Злити всю воду з картоплі. Зробити картопляне пюре, додаючи вершкове масло та вершки. Посолити за смаком.
Форму для запікання змастити жиром, витопленим з беконом, він дуже ароматний.
Викласти у форму картопляне пюре, зверху частину бекону, натертим на дрібній тертці, знову бекон. Запікати 10 хвилин при температурі 220 ºС.
Готову страву посипати дрібно нарізаною зеленою цибулею.
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