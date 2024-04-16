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Картофельное пюре по новому — в этот рецепт влюбляются

16 апреля 2024 19:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить вкусное картофельное пюре — идеальный рецепт
Картофельное пюре. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Нежное, воздушное сливочное пюре из картошки и сельдерея под шапочкой из хрустящего бекона и запеченного сыра. Даже если вы не любите сельдерей, попробуйте приготовить такое картофельное пюре, вкус сельдерея в сваренном виде очень смягчается и выгодно дополняет картофель.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • картофель очищенный 800 г;
  • сельдерей 200 г;
  • чеснок 1 головка;
  • сливки 10% 100 мл;
  • сливочное масло 100 г;
  • бекон 100 г;
  • сыр 100 г;
  • лук зеленый небольшой пучок;
  • соль;
  • черный перец молотый;
  • лавровый лист 1 шт;
  • перец черный горошком 5 шт;
  • душистый перец 3 шт. 

Способ приготовления 

Картофель и сельдерей нарезать крупными кубиками. Отварить вместе с чесноком и специями до готовности.

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Ингредиенты для блюда. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Бекон нарезать на квадратики, обжарить. 

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Картофель и сельдерей. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Сливочное масло и сливки прогреть до горячего состояния. Слить всю воду из картофеля. Сделать картофельное пюре, добавляя сливочное масло и сливки. Посолить по вкусу. 

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Картофельное пюре. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Форму для запекания смазать жиром, вытопленным из бекона, он очень ароматный.

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Пюре и бекон. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выложить в форму картофельное пюре, сверху частью бекона, натертым на мелкой терке, снова бекон.  Запекать 10 минут при температуре 220 ºС. 

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Пюре с беконом. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Готовое блюдо посыпать мелко нарезанным зеленым луком.

Раньше мы писали о самом простом рецепте хрустящего картофеля по-крестьянски.

Возьмите три картофеля и приготовьте этот гениальный завтрак или ужин — итальянская фритата.

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