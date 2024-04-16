Как приготовить вкусное картофельное пюре — идеальный рецепт

Картофельное пюре по новому — в этот рецепт влюбляются
Нежное, воздушное сливочное пюре из картошки и сельдерея под шапочкой из хрустящего бекона и запеченного сыра. Даже если вы не любите сельдерей, попробуйте приготовить такое картофельное пюре, вкус сельдерея в сваренном виде очень смягчается и выгодно дополняет картофель.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- картофель очищенный 800 г;
- сельдерей 200 г;
- чеснок 1 головка;
- сливки 10% 100 мл;
- сливочное масло 100 г;
- бекон 100 г;
- сыр 100 г;
- лук зеленый небольшой пучок;
- соль;
- черный перец молотый;
- лавровый лист 1 шт;
- перец черный горошком 5 шт;
- душистый перец 3 шт.
Способ приготовления
Картофель и сельдерей нарезать крупными кубиками. Отварить вместе с чесноком и специями до готовности.
Бекон нарезать на квадратики, обжарить.
Сливочное масло и сливки прогреть до горячего состояния. Слить всю воду из картофеля. Сделать картофельное пюре, добавляя сливочное масло и сливки. Посолить по вкусу.
Форму для запекания смазать жиром, вытопленным из бекона, он очень ароматный.
Выложить в форму картофельное пюре, сверху частью бекона, натертым на мелкой терке, снова бекон. Запекать 10 минут при температуре 220 ºС.
Готовое блюдо посыпать мелко нарезанным зеленым луком.
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