Как приготовить вкусное картофельное пюре — идеальный рецепт

Картофельное пюре. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нежное, воздушное сливочное пюре из картошки и сельдерея под шапочкой из хрустящего бекона и запеченного сыра. Даже если вы не любите сельдерей, попробуйте приготовить такое картофельное пюре, вкус сельдерея в сваренном виде очень смягчается и выгодно дополняет картофель.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

картофель очищенный 800 г;

сельдерей 200 г;

чеснок 1 головка;

сливки 10% 100 мл;

сливочное масло 100 г;

бекон 100 г;

сыр 100 г;

лук зеленый небольшой пучок;

соль;

черный перец молотый;

лавровый лист 1 шт;

перец черный горошком 5 шт;

душистый перец 3 шт.

Способ приготовления

Картофель и сельдерей нарезать крупными кубиками. Отварить вместе с чесноком и специями до готовности.

Ингредиенты для блюда. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Бекон нарезать на квадратики, обжарить.

Картофель и сельдерей. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Сливочное масло и сливки прогреть до горячего состояния. Слить всю воду из картофеля. Сделать картофельное пюре, добавляя сливочное масло и сливки. Посолить по вкусу.

Картофельное пюре. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Форму для запекания смазать жиром, вытопленным из бекона, он очень ароматный.

Пюре и бекон. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выложить в форму картофельное пюре, сверху частью бекона, натертым на мелкой терке, снова бекон. Запекать 10 минут при температуре 220 ºС.

Пюре с беконом. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Готовое блюдо посыпать мелко нарезанным зеленым луком.

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