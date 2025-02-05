Картопляні книглі — ліниві вареники з картоплею і сиром, які тануть у роті

Картопляні книглі. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Якщо хочеться домашньої, ситної і дуже смачної страви, картопляні книглі стануть чудовим вибором. Це ніжні ліниві вареники, які готуються швидко, а виходять м’якими та ароматними. Додайте засмажку зі шкварок та цибулі, і отримаєте справжню смакоту, яку оцінять усі.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.

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Вам знадобиться:

картопля — 1 кг;

кисломолочний сир — 300 г;

яйце — 1 шт.;

борошно — 300 г;

сіль — за смаком.

Для засмажки:

сало або підчеревина — 200 г;

цибуля — 1 шт.

Спосіб приготування

Очистити картоплю, нарізати шматками та відварити у підсоленій воді до готовності. Воду злити, картоплю розім’яти та залишити охолоджуватися. Кисломолочний сир подрібнити та додати до охолодженої картоплі, перемішати. Вбити яйце, посолити та ретельно вимішати.

Приготвання тіста. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Додати 1/3 частину борошна, перемішати. Робочу поверхню присипати ще 1/3 частиною борошна, викласти тісто, розім’яти. Посипати залишками борошна та замісити м’яке, але не липке тісто. З тіста сформувати довгий валок, обкачати у борошні. Відщипнути частину тіста, розкачати у тонкий валок, нарізати на невеликі шматочки.

Картопляне тісто. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Кожен шматочок розкачати долонею, сформувавши палюшки завдовжки приблизно з мізинець. Закип’ятити підсолену воду, викласти палюшки та варити, помішуючи, щоб не злиплися. Як тільки спливуть, відразу дістати шумівкою.

Шкварки з сала. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Приготувати засмажку. Сало або підчеревину нарізати кубиками, обсмажити на сковороді до золотистого кольору. Додати нарізану цибулю та смажити до м’якості. Готові палюшки полити гарячою засмажкою та подавати до столу.

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