Картофельные книгли — ленивые вареники с картошкой и творогом, которые тают во рту

Картофельные книгли. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Если хочется домашнего, сытного и очень вкусного блюда, картофельные книгли станут отличным выбором. Это нежные ленивые вареники, которые готовятся быстро, а получаются мягкими и ароматными. Добавьте зажарку из шкварок и лука, и получите настоящую вкуснятину, которую оценят все.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.

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Вам понадобится:

картофель — 1 кг;

творог — 300 г;

яйцо — 1 шт.;

мука — 300 г;

соль — по вкусу.

Для зажарки:

сало или подчеревок — 200 г;

лук репчатый — 1 шт.

Способ приготовления

Очистить картофель, нарезать кусками и отварить в подсоленной воде до готовности. Воду слить, картофель размять и оставить охлаждаться. Творог измельчить и добавить к охлажденному картофелю, перемешать. Вбить яйцо, посолить и тщательно перемешать.

Приготовление теста. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Добавить 1/3 часть муки, перемешать. Рабочую поверхность присыпать еще 1/3 частью муки, выложить тесто, размять. Посыпать остатками муки и замесить мягкое, но не липкое тесто. Из теста сформировать длинный валик, обвалять в муке. Отщипнуть часть теста, раскатать в тонкий валик, нарезать на небольшие кусочки.

Картофельное тесто. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Каждый кусочек раскатать ладонью, сформировав палюшки длиной примерно с мизинец. Вскипятить подсоленную воду, выложить книгли и варить, помешивая, чтобы не слиплись. Как только всплывут, сразу достать шумовкой.

Шкварки из сала. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Приготовить зажарку. Сало или подчеревину нарезать кубиками, обжарить на сковороде до золотистого цвета. Добавить нарезанный лук и жарить до мягкости. Готовые книгли полить горячей зажаркой и подавать к столу.

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