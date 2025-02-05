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Картофельные книгли — ленивые вареники с картофелем и творогом

5 февраля 2025 04:22
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Картофельные книгли — ленивые вареники с картошкой и творогом, которые тают во рту
Картофельные книгли. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Если хочется домашнего, сытного и очень вкусного блюда, картофельные книгли станут отличным выбором. Это нежные ленивые вареники, которые готовятся быстро, а получаются мягкими и ароматными. Добавьте зажарку из шкварок и лука, и получите настоящую вкуснятину, которую оценят все.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.

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Вам понадобится:

  • картофель — 1 кг;
  • творог — 300 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • мука — 300 г;
  • соль — по вкусу.

Для зажарки:

  • сало или подчеревок — 200 г;
  • лук репчатый — 1 шт.

Способ приготовления

Очистить картофель, нарезать кусками и отварить в подсоленной воде до готовности. Воду слить, картофель размять и оставить охлаждаться. Творог измельчить и добавить к охлажденному картофелю, перемешать. Вбить яйцо, посолить и тщательно перемешать.

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Приготовление теста. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Добавить 1/3 часть муки, перемешать. Рабочую поверхность присыпать еще 1/3 частью муки, выложить тесто, размять. Посыпать остатками муки и замесить мягкое, но не липкое тесто. Из теста сформировать длинный валик, обвалять в муке. Отщипнуть часть теста, раскатать в тонкий валик, нарезать на небольшие кусочки.

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Картофельное тесто. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Каждый кусочек раскатать ладонью, сформировав палюшки длиной примерно с мизинец. Вскипятить подсоленную воду, выложить книгли и варить, помешивая, чтобы не слиплись. Как только всплывут, сразу достать шумовкой.

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Шкварки из сала. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Приготовить зажарку. Сало или подчеревину нарезать кубиками, обжарить на сковороде до золотистого цвета. Добавить нарезанный лук и жарить до мягкости. Готовые книгли полить горячей зажаркой и подавать к столу.

Советуем повторить эти вареники с творогом — идеальное тесто, которое не разваривается и не рвется после замораживания.

Также мы рассказывали об аутентичном рецепте украинских вареников с капустой и фасолью от Клопотенко.

Еще советуем ознакомиться с вкусным и быстрым рецептом ленивых вареников от Клопотенко.

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