Картопляні коржики за бабусиним рецептом — простий, смачний і ситний сніданок

Картопляні коржі на сніданок за старовинним бабусиним рецептом
Картопляні коржики — це одна з тих страв, смак якої переносить у дитинство. Ніжне, ароматне тісто та ситна начинка роблять їх ідеальним вибором для сніданку або легкої вечері. Готуються коржики просто, а головне — без зайвого клопоту. Спробуйте цей рецепт, і він точно стане вашим улюбленим.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- борошно житнє — 260 г;
- яйце — 1 шт.;
- молоко — 100 мл;
- сметана густа — 1 ст. л. з верхом;
- сіль — 1/2 ч. л.
Для начинки:
- картопля очищена — 600 г;
- цибуля — 1 шт. (невелика);
- олія — 2-3 ст. л.;
- вершкове масло — 2 ст. л.;
- сіль, чорний мелений перець — за смаком.
Для заливки:
- яйце — 1 шт.;
- сметана — 1-2 ст. л.
Спосіб приготування
Очистити картоплю, відварити у підсоленій воді до готовності. Просіяти житнє борошно у миску, додати яйце, молоко, сметану та сіль. Замісити густе, пластичне тісто. Покласти у пакет та залишити відпочивати.
Розігріти олію на сковороді, обсмажити дрібно нарізану цибулю до прозорості. Додати вершкове масло, перемішати. Гарячу картоплю розім’яти у пюре, влити гаряче молоко, додати обсмажену цибулю, сіль і перець за смаком. Перемішати до однорідності.
Змішати яйце зі сметаною, приготувавши заливку. Духовку розігріти до 180°C. Розділити тісто на 12 частин, кожну розкачати у тонкий корж. Викласти на середину начинку, краї защипнути, залишаючи заглиблення в центрі. Влити у нього трохи заливки.
Випікати у розігрітій духовці 40 хвилин. Готові коржі за бажанням змастити вершковим маслом. Подавати гарячими або теплими.
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