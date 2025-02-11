Картопляні коржики за бабусиним рецептом — простий, смачний і ситний сніданок

Картопляні коржі. Фото: smachnenke.com.ua

Картопляні коржики — це одна з тих страв, смак якої переносить у дитинство. Ніжне, ароматне тісто та ситна начинка роблять їх ідеальним вибором для сніданку або легкої вечері. Готуються коржики просто, а головне — без зайвого клопоту. Спробуйте цей рецепт, і він точно стане вашим улюбленим.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Читайте також:

Вам знадобиться:

борошно житнє — 260 г;

яйце — 1 шт.;

молоко — 100 мл;

сметана густа — 1 ст. л. з верхом;

сіль — 1/2 ч. л.

Для начинки:

картопля очищена — 600 г;

цибуля — 1 шт. (невелика);

олія — 2-3 ст. л.;

вершкове масло — 2 ст. л.;

сіль, чорний мелений перець — за смаком.

Для заливки:

яйце — 1 шт.;

сметана — 1-2 ст. л.

Спосіб приготування

Очистити картоплю, відварити у підсоленій воді до готовності. Просіяти житнє борошно у миску, додати яйце, молоко, сметану та сіль. Замісити густе, пластичне тісто. Покласти у пакет та залишити відпочивати.

Картопляне тісто. Фото: smachnenke.com.ua

Розігріти олію на сковороді, обсмажити дрібно нарізану цибулю до прозорості. Додати вершкове масло, перемішати. Гарячу картоплю розім’яти у пюре, влити гаряче молоко, додати обсмажену цибулю, сіль і перець за смаком. Перемішати до однорідності.

Приготування коржиків. Фото: smachnenke.com.ua

Змішати яйце зі сметаною, приготувавши заливку. Духовку розігріти до 180°C. Розділити тісто на 12 частин, кожну розкачати у тонкий корж. Викласти на середину начинку, краї защипнути, залишаючи заглиблення в центрі. Влити у нього трохи заливки.

Готові коржики. Фото: smachnenke.com.ua

Випікати у розігрітій духовці 40 хвилин. Готові коржі за бажанням змастити вершковим маслом. Подавати гарячими або теплими.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою найпопулярніших рецептів сніданків

Гарячі бутерброди — смачний сніданок для всієї родини за 5 хвилин.

Ще радимо звернути увагу на унікальний сніданок на 8 осіб за 10 хвилин — гарячі бутерброди.

Пропонуємо також приготувати хачапурі до сніданку — знадобиться 1 склянка молока та борошна.