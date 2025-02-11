Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Картопляні коржі на сніданок за старовинним бабусиним рецептом arrow

Картопляні коржі на сніданок за старовинним бабусиним рецептом

11 лютого 2025 06:07
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Картопляні коржики за бабусиним рецептом — простий, смачний і ситний сніданок
Картопляні коржі. Фото: smachnenke.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Картопляні коржики — це одна з тих страв, смак якої переносить у дитинство. Ніжне, ароматне тісто та ситна начинка роблять їх ідеальним вибором для сніданку або легкої вечері. Готуються коржики просто, а головне — без зайвого клопоту. Спробуйте цей рецепт, і він точно стане вашим улюбленим. 

Рецепт опублікували Smachnenke.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • борошно житнє — 260 г;
  • яйце — 1 шт.;
  • молоко — 100 мл;
  • сметана густа — 1 ст. л. з верхом;
  • сіль — 1/2 ч. л.

Для начинки:

  • картопля очищена — 600 г;
  • цибуля — 1 шт. (невелика);
  • олія — 2-3 ст. л.;
  • вершкове масло — 2 ст. л.;
  • сіль, чорний мелений перець — за смаком.

Для заливки:

  • яйце — 1 шт.;
  • сметана — 1-2 ст. л.

Спосіб приготування

Очистити картоплю, відварити у підсоленій воді до готовності. Просіяти житнє борошно у миску, додати яйце, молоко, сметану та сіль. Замісити густе, пластичне тісто. Покласти у пакет та залишити відпочивати.

що приготувати на сніданок
Картопляне тісто. Фото: smachnenke.com.ua

Розігріти олію на сковороді, обсмажити дрібно нарізану цибулю до прозорості. Додати вершкове масло, перемішати. Гарячу картоплю розім’яти у пюре, влити гаряче молоко, додати обсмажену цибулю, сіль і перець за смаком. Перемішати до однорідності.

що приготувати на сніданок з картоплі
Приготування коржиків. Фото: smachnenke.com.ua

Змішати яйце зі сметаною, приготувавши заливку. Духовку розігріти до 180°C. Розділити тісто на 12 частин, кожну розкачати у тонкий корж. Викласти на середину начинку, краї защипнути, залишаючи заглиблення в центрі. Влити у нього трохи заливки.

що смачного приготувати на сніданок з картоплі
Готові коржики. Фото: smachnenke.com.ua

Випікати у розігрітій духовці 40 хвилин. Готові коржі за бажанням змастити вершковим маслом. Подавати гарячими або теплими.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою найпопулярніших рецептів сніданків

Гарячі бутерброди — смачний сніданок для всієї родини за 5 хвилин.

Ще радимо звернути увагу на унікальний сніданок на 8 осіб за 10 хвилин — гарячі бутерброди.

Пропонуємо також приготувати хачапурі до сніданку — знадобиться 1 склянка молока та борошна.

картопля рецепти вершкове масло борошно ідея для сніданку
Реклама
Реклама
Реклама