Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Картофельные лепешки на завтрак по старинному бабушкиному рецепту arrow

Картофельные лепешки на завтрак по старинному бабушкиному рецепту

11 февраля 2025 06:07
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Картофельные лепешки по бабушкиному рецепту — простой, вкусный и сытный завтрак
Картофельные лепешки. Фото: smachnenke.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Картофельные лепешки — это одно из тех блюд, вкус которого переносит в детство. Нежное, ароматное тесто и сытная начинка делают их идеальным выбором для завтрака или легкого ужина. Готовятся лепешки просто, а главное - без лишних хлопот. Попробуйте этот рецепт, и он точно станет вашим любимым.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • мука ржаная — 260 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • молоко — 100 мл.;
  • сметана густая — 1 ст. л. с верхом;
  • соль — 1/2 ч. л.

Для начинки:

  • картофель очищенный — 600 г;
  • лук — 1 шт. (небольшой);
  • растительное масло — 2-3 ст. л.;
  • сливочное масло — 2 ст. л.;
  • соль, черный молотый перец — по вкусу.

Для заливки:

  • яйцо — 1 шт.;
  • сметана — 1-2 ст. л.

Способ приготовления

Очистить картофель, отварить в подсоленной воде до готовности. Просеять ржаную муку в миску, добавить яйцо, молоко, сметану и соль. Замесить густое, пластичное тесто. Положить в пакет и оставить отдыхать.

що приготувати на сніданок
Картофельное тесто. Фото: smachnenke.com.ua

Разогреть масло на сковороде, обжарить мелко нарезанный лук до прозрачности. Добавить сливочное масло, перемешать. Горячий картофель размять в пюре, влить горячее молоко, добавить обжаренный лук, соль и перец по вкусу. Перемешать до однородности.

що приготувати на сніданок з картоплі
Приготовление лепешек. Фото: smachnenke.com.ua

Смешать яйцо со сметаной, приготовив заливку. Духовку разогреть до 180°C. Разделить тесто на 12 частей, каждую раскатать в тонкий корж. Выложить на середину начинку, края защипнуть, оставляя углубление в центре. Влить в него немного заливки.

що смачного приготувати на сніданок з картоплі
Готовые лепешки. Фото: smachnenke.com.ua

Выпекать в разогретой духовке 40 минут. Готовые коржи по желанию смазать сливочным маслом. Подавать горячими или теплыми.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой самых популярных рецептов завтраков

Горячие бутерброды — вкусный завтрак для всей семьи за 5 минут.

Еще советуем обратить внимание на уникальный завтрак на 8 человек за 10 минут — горячие бутерброды.

Предлагаем также приготовить хачапури к завтраку — понадобится 1 стакан молока и муки.

картошка рецепты сливочное масло мука идея для завтрака
Реклама
Реклама
Реклама