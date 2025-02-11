Картофельные лепешки по бабушкиному рецепту — простой, вкусный и сытный завтрак

Картофельные лепешки на завтрак по старинному бабушкиному рецепту
Картофельные лепешки — это одно из тех блюд, вкус которого переносит в детство. Нежное, ароматное тесто и сытная начинка делают их идеальным выбором для завтрака или легкого ужина. Готовятся лепешки просто, а главное - без лишних хлопот. Попробуйте этот рецепт, и он точно станет вашим любимым.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- мука ржаная — 260 г;
- яйцо — 1 шт.;
- молоко — 100 мл.;
- сметана густая — 1 ст. л. с верхом;
- соль — 1/2 ч. л.
Для начинки:
- картофель очищенный — 600 г;
- лук — 1 шт. (небольшой);
- растительное масло — 2-3 ст. л.;
- сливочное масло — 2 ст. л.;
- соль, черный молотый перец — по вкусу.
Для заливки:
- яйцо — 1 шт.;
- сметана — 1-2 ст. л.
Способ приготовления
Очистить картофель, отварить в подсоленной воде до готовности. Просеять ржаную муку в миску, добавить яйцо, молоко, сметану и соль. Замесить густое, пластичное тесто. Положить в пакет и оставить отдыхать.
Разогреть масло на сковороде, обжарить мелко нарезанный лук до прозрачности. Добавить сливочное масло, перемешать. Горячий картофель размять в пюре, влить горячее молоко, добавить обжаренный лук, соль и перец по вкусу. Перемешать до однородности.
Смешать яйцо со сметаной, приготовив заливку. Духовку разогреть до 180°C. Разделить тесто на 12 частей, каждую раскатать в тонкий корж. Выложить на середину начинку, края защипнуть, оставляя углубление в центре. Влить в него немного заливки.
Выпекать в разогретой духовке 40 минут. Готовые коржи по желанию смазать сливочным маслом. Подавать горячими или теплыми.
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