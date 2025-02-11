Картофельные лепешки по бабушкиному рецепту — простой, вкусный и сытный завтрак

Картофельные лепешки. Фото: smachnenke.com.ua

Картофельные лепешки — это одно из тех блюд, вкус которого переносит в детство. Нежное, ароматное тесто и сытная начинка делают их идеальным выбором для завтрака или легкого ужина. Готовятся лепешки просто, а главное - без лишних хлопот. Попробуйте этот рецепт, и он точно станет вашим любимым.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

мука ржаная — 260 г;

яйцо — 1 шт.;

молоко — 100 мл.;

сметана густая — 1 ст. л. с верхом;

соль — 1/2 ч. л.

Для начинки:

картофель очищенный — 600 г;

лук — 1 шт. (небольшой);

растительное масло — 2-3 ст. л.;

сливочное масло — 2 ст. л.;

соль, черный молотый перец — по вкусу.

Для заливки:

яйцо — 1 шт.;

сметана — 1-2 ст. л.

Способ приготовления

Очистить картофель, отварить в подсоленной воде до готовности. Просеять ржаную муку в миску, добавить яйцо, молоко, сметану и соль. Замесить густое, пластичное тесто. Положить в пакет и оставить отдыхать.

Картофельное тесто. Фото: smachnenke.com.ua

Разогреть масло на сковороде, обжарить мелко нарезанный лук до прозрачности. Добавить сливочное масло, перемешать. Горячий картофель размять в пюре, влить горячее молоко, добавить обжаренный лук, соль и перец по вкусу. Перемешать до однородности.

Приготовление лепешек. Фото: smachnenke.com.ua

Смешать яйцо со сметаной, приготовив заливку. Духовку разогреть до 180°C. Разделить тесто на 12 частей, каждую раскатать в тонкий корж. Выложить на середину начинку, края защипнуть, оставляя углубление в центре. Влить в него немного заливки.

Готовые лепешки. Фото: smachnenke.com.ua

Выпекать в разогретой духовке 40 минут. Готовые коржи по желанию смазать сливочным маслом. Подавать горячими или теплыми.

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