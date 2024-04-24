Простий рецепт картопляних крокетів, швидка та смачна закуска — покроковий опис.

Картопляні крокети. Фото: YouTube @sveta_parubets

Картопляні шарики з сиром, хрумкі з зовні й такі ніжні всередині. Якщо у вас залишилося картопляне пюре, приготуйте за цим рецептом картопляні крокети.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Мій обід.

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Вам знадобиться:

пюре;

крохмаль 3 ст.л;

сир;

сіль;

спеції;

панірувальні сухарі;

рослинна олія.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно перемішати картопляне пюре та додати три столові ложки крохмалю.

Картопля та сир. Фото: YouTube @sveta_parubets

Натерти сир та додати до пюре. Все ретельно перемішати. Додати сіль та улюблені спеції.

Картопляна маса. Фото: YouTube @sveta_parubets

Зробити картопляні кульки, обваляти в борошні або в панірувальних сухарях.

Картопляні кульки. Фото: YouTube @sveta_parubets

Готувати картопляні кульки в рослинній олії.

Картопляні кульки. Фото: YouTube @sveta_parubets

Такі кульки можна подавати з улюбленим соусом або зі сметаною.

Картопляна кулька. Фото: YouTube @sveta_parubets

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