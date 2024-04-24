Простий рецепт картопляних крокетів, швидка та смачна закуска — покроковий опис.

Картопляні крокети з сиром від яких не втриматися
Картопляні шарики з сиром, хрумкі з зовні й такі ніжні всередині. Якщо у вас залишилося картопляне пюре, приготуйте за цим рецептом картопляні крокети.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Мій обід.
Вам знадобиться:
- пюре;
- крохмаль 3 ст.л;
- сир;
- сіль;
- спеції;
- панірувальні сухарі;
- рослинна олія.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно перемішати картопляне пюре та додати три столові ложки крохмалю.
Натерти сир та додати до пюре. Все ретельно перемішати. Додати сіль та улюблені спеції.
Зробити картопляні кульки, обваляти в борошні або в панірувальних сухарях.
Готувати картопляні кульки в рослинній олії.
Такі кульки можна подавати з улюбленим соусом або зі сметаною.
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