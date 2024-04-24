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Картопляні крокети з сиром від яких не втриматися

24 квітня 2024 20:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Простий рецепт картопляних крокетів, швидка та смачна закуска — покроковий опис.
Картопляні крокети. Фото: YouTube @sveta_parubets
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Картопляні шарики з сиром, хрумкі з зовні й такі ніжні всередині. Якщо у вас залишилося картопляне пюре, приготуйте за цим рецептом картопляні крокети.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Мій обід

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Вам знадобиться: 

  • пюре; 
  • крохмаль 3 ст.л;
  • сир; 
  • сіль; 
  • спеції; 
  • панірувальні сухарі;
  • рослинна олія. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно перемішати картопляне пюре та додати три столові ложки крохмалю. 

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Картопля та сир. Фото: YouTube @sveta_parubets

Натерти сир та додати до пюре. Все ретельно перемішати. Додати сіль та улюблені спеції. 

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Картопляна маса. Фото: YouTube @sveta_parubets

Зробити картопляні кульки, обваляти в борошні або в панірувальних сухарях. 

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Картопляні кульки. Фото: YouTube @sveta_parubets

Готувати картопляні кульки в рослинній олії. 

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Картопляні кульки. Фото: YouTube @sveta_parubets

Такі кульки можна подавати з улюбленим соусом або зі сметаною. 

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Картопляна кулька. Фото: YouTube @sveta_parubets

Раніше ми писали про найпростіший рецепт хрусткої картоплі по-селянськи.

Візьміть три картоплі та приготуйте цей геніальний сніданок чи вечерю – італійська фритата.

лайфхаки
картопля
сир
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закуска

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