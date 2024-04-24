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Картофельные крокеты с сыром от которых не удержаться

24 апреля 2024 20:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Простой рецепт картофельных крокетов, быстрая и вкусная закуска – пошаговое описание.
Картофельные крокеты. Фото: YouTube @sveta_parubets
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Картофельные шарики с сыром, хрустящие снаружи и такие нежные внутри. Если у вас осталось картофельное пюре со вчера, приготовьте по этому рецепту картофельные крокеты.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Мой обед.

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Вам понадобится:

  • пюре;
  • крахмал 3 ст.л;
  • сыр;
  • соль;
  • специи;
  • панировочные сухари;
  • растительное масло.

Способ приготовления

Сначала нужно перемешать картофельное пюре и добавить три столовых ложки крахмала.

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Картофель и сыр. Фото: YouTube @sveta_parubets

Натереть сыр и добавить в пюре. Все тщательно перемешать. Добавить соль и любимые специи.

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Картофельная масса. Фото: YouTube @sveta_parubets

Сделать картофельные шарики, обвалять в муке или в панировочных сухарях.

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Картофельные шарики. Фото: YouTube @sveta_parubets

Готовить картофельные шарики в растительном масле.

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Картофельные шарики. Фото: YouTube @sveta_parubets

Такие шарики можно подавать с любимым соусом или со сметаной.

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Картофельный шарик. Фото: YouTube @sveta_parubets

Раньше мы писали о самом простом рецепте хрустящего картофеля по-крестьянски.

Возьмите три картофеля и приготовьте этот гениальный завтрак или ужин — итальянская фритата.

лайфхаки
картошка
сыр
рецепт
закуска

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