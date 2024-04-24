Простой рецепт картофельных крокетов, быстрая и вкусная закуска – пошаговое описание.

Картофельные крокеты с сыром от которых не удержаться
Картофельные шарики с сыром, хрустящие снаружи и такие нежные внутри. Если у вас осталось картофельное пюре со вчера, приготовьте по этому рецепту картофельные крокеты.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Мой обед.
Вам понадобится:
- пюре;
- крахмал 3 ст.л;
- сыр;
- соль;
- специи;
- панировочные сухари;
- растительное масло.
Способ приготовления
Сначала нужно перемешать картофельное пюре и добавить три столовых ложки крахмала.
Натереть сыр и добавить в пюре. Все тщательно перемешать. Добавить соль и любимые специи.
Сделать картофельные шарики, обвалять в муке или в панировочных сухарях.
Готовить картофельные шарики в растительном масле.
Такие шарики можно подавать с любимым соусом или со сметаной.
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