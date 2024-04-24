Простой рецепт картофельных крокетов, быстрая и вкусная закуска – пошаговое описание.

Картофельные крокеты. Фото: YouTube @sveta_parubets

Картофельные шарики с сыром, хрустящие снаружи и такие нежные внутри. Если у вас осталось картофельное пюре со вчера, приготовьте по этому рецепту картофельные крокеты.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Мой обед.

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Вам понадобится:

пюре;

крахмал 3 ст.л;

сыр;

соль;

специи;

панировочные сухари;

растительное масло.

Способ приготовления

Сначала нужно перемешать картофельное пюре и добавить три столовых ложки крахмала.

Картофель и сыр. Фото: YouTube @sveta_parubets

Натереть сыр и добавить в пюре. Все тщательно перемешать. Добавить соль и любимые специи.

Картофельная масса. Фото: YouTube @sveta_parubets

Сделать картофельные шарики, обвалять в муке или в панировочных сухарях.

Картофельные шарики. Фото: YouTube @sveta_parubets

Готовить картофельные шарики в растительном масле.

Картофельные шарики. Фото: YouTube @sveta_parubets

Такие шарики можно подавать с любимым соусом или со сметаной.

Картофельный шарик. Фото: YouTube @sveta_parubets

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