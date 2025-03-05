Картопляні млинці з начинкою — ідеальний сніданок, якого завжди мало

Картопляні млинці. Фото: smachnenke.com.ua

Картопляні млинці з ніжною начинкою — це той сніданок, який зникає зі столу миттєво. Золотиста скоринка, ароматний смак і ситність роблять цю страву справжнім фаворитом. Навіть 50 штук може бути замало

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

картопля — 2 шт. (350–380 г);

молоко — 300 мл + 70 мл;

борошно — 140 г;

яйця — 2 шт.;

олія — 3 ст. л.;

сіль — 1 ч. л.;

куркума — 0,5 ч. л.;

сушений часник — 1 ч. л.;

зелень (кріп, петрушка) — 30 г;

вершкове масло — 20 г.

Для начинки:

помідори — 2 шт.;

сметана — 2 ст. л.;

часник — 2 зубчики;

твердий сир — 20–30 г.

Спосіб приготування

Картоплю очистити, нарізати кубиками, викласти в миску, влити 150 мл. молока та збити блендером до однорідності.

Приготування тіста. Фото: smachnenke.com.ua

Додати яйця, сіль, куркуму, сушений часник, просіяти борошно та ретельно перемішати. Влити решту молока, оцінити консистенцію тіста — якщо воно надто густе, додати ще 50–70 мл молока.

Маса для млинців. Фото: smachnenke.com.ua

Додати розтоплене вершкове масло, олію та подрібнену зелень, добре перемішати.

Додавання зелені. Фото: smachnenke.com.ua

Смажити млинці на розігрітій сковороді з двох боків до золотистої скоринки.

Приготування млинців. Фото: smachnenke.com.ua

Для начинки нарізати помідори, змішати їх із сметаною, подрібненим часником та натертим сиром. Викласти начинку на млинці, загорнути та подавати до столу.

Начинка для млинців. Фото: smachnenke.com.ua

Смачні, ароматні картопляні млинці з ніжною начинкою готові!

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