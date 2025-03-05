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Картопляні млинці з начинкою на сніданок — 50 штук буде мало

5 березня 2025 06:15
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Картопляні млинці з начинкою — ідеальний сніданок, якого завжди мало
Картопляні млинці. Фото: smachnenke.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Картопляні млинці з ніжною начинкою — це той сніданок, який зникає зі столу миттєво. Золотиста скоринка, ароматний смак і ситність роблять цю страву справжнім фаворитом. Навіть 50 штук може бути замало

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • картопля — 2 шт. (350–380 г);
  • молоко — 300 мл + 70 мл;
  • борошно — 140 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • олія — 3 ст. л.;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • куркума — 0,5 ч. л.;
  • сушений часник — 1 ч. л.;
  • зелень (кріп, петрушка) — 30 г;
  • вершкове масло — 20 г.

Для начинки:

  • помідори — 2 шт.;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • часник — 2 зубчики;
  • твердий сир — 20–30 г.

Спосіб приготування

Картоплю очистити, нарізати кубиками, викласти в миску, влити 150 мл. молока та збити блендером до однорідності.

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Приготування тіста. Фото: smachnenke.com.ua

Додати яйця, сіль, куркуму, сушений часник, просіяти борошно та ретельно перемішати. Влити решту молока, оцінити консистенцію тіста — якщо воно надто густе, додати ще 50–70 мл молока.

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Маса для млинців. Фото: smachnenke.com.ua

Додати розтоплене вершкове масло, олію та подрібнену зелень, добре перемішати.

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Додавання зелені. Фото: smachnenke.com.ua

Смажити млинці на розігрітій сковороді з двох боків до золотистої скоринки.

що приготувати на сніданок, млинці
Приготування млинців. Фото: smachnenke.com.ua

Для начинки нарізати помідори, змішати їх із сметаною, подрібненим часником та натертим сиром. Викласти начинку на млинці, загорнути та подавати до столу.

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Начинка для млинців. Фото: smachnenke.com.ua

Смачні, ароматні картопляні млинці з ніжною начинкою готові!

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