Картопляні млинці з начинкою — ідеальний сніданок, якого завжди мало

Картопляні млинці з начинкою на сніданок — 50 штук буде мало
Картопляні млинці з ніжною начинкою — це той сніданок, який зникає зі столу миттєво. Золотиста скоринка, ароматний смак і ситність роблять цю страву справжнім фаворитом. Навіть 50 штук може бути замало
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- картопля — 2 шт. (350–380 г);
- молоко — 300 мл + 70 мл;
- борошно — 140 г;
- яйця — 2 шт.;
- олія — 3 ст. л.;
- сіль — 1 ч. л.;
- куркума — 0,5 ч. л.;
- сушений часник — 1 ч. л.;
- зелень (кріп, петрушка) — 30 г;
- вершкове масло — 20 г.
Для начинки:
- помідори — 2 шт.;
- сметана — 2 ст. л.;
- часник — 2 зубчики;
- твердий сир — 20–30 г.
Спосіб приготування
Картоплю очистити, нарізати кубиками, викласти в миску, влити 150 мл. молока та збити блендером до однорідності.
Додати яйця, сіль, куркуму, сушений часник, просіяти борошно та ретельно перемішати. Влити решту молока, оцінити консистенцію тіста — якщо воно надто густе, додати ще 50–70 мл молока.
Додати розтоплене вершкове масло, олію та подрібнену зелень, добре перемішати.
Смажити млинці на розігрітій сковороді з двох боків до золотистої скоринки.
Для начинки нарізати помідори, змішати їх із сметаною, подрібненим часником та натертим сиром. Викласти начинку на млинці, загорнути та подавати до столу.
Смачні, ароматні картопляні млинці з ніжною начинкою готові!
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