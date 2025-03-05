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Картофельные блины с начинкой на завтрак — 50 штук будет мало

5 марта 2025 06:15
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Картофельные блины с начинкой — идеальный завтрак, которого всегда мало
Картофельные блинчики. Фото: smachnenke.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Картофельные блинчики с нежной начинкой — это тот завтрак, который исчезает со стола мгновенно. Золотистая корочка, ароматный вкус и сытность делают это блюдо настоящим фаворитом. Даже 50 штук может быть мало

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • картофель — 2 шт. (350-380 г);
  • молоко — 300 мл + 70 мл;
  • мука — 140 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • масло — 3 ст. л.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • куркума — 0,5 ч. л.;
  • сушеный чеснок — 1 ч. л.;
  • зелень (укроп, петрушка) — 30 г;
  • сливочное масло — 20 г.

Для начинки:

  • помидоры — 2 шт.;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • твердый сыр — 20-30 г.

Способ приготовления

Картофель очистить, нарезать кубиками, выложить в миску, влить 150 мл. молока и взбить блендером до однородности.

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Приготовление теста. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить яйца, соль, куркуму, сушеный чеснок, просеять муку и тщательно перемешать. Влить остальное молоко, оценить консистенцию теста - если оно слишком густое, добавить еще 50-70 мл молока.

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Масса для блинов. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить растопленное сливочное масло, растительное масло и измельченную зелень, хорошо перемешать.

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Добавление зелени. Фото: smachnenke.com.ua

Жарить блины на разогретой сковороде с двух сторон до золотистой корочки.

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Приготовление блинов. Фото: smachnenke.com.ua

Для начинки нарезать помидоры, смешать их со сметаной, измельченным чесноком и натертым сыром. Выложить начинку на блины, завернуть и подавать к столу.

що приготувати на сніданок
Начинка для блинов. Фото: smachnenke.com.ua

Вкусные, ароматные картофельные блины с нежной начинкой готовы!

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