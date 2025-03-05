Картофельные блины с начинкой — идеальный завтрак, которого всегда мало

Картофельные блины с начинкой на завтрак — 50 штук будет мало
Картофельные блинчики с нежной начинкой — это тот завтрак, который исчезает со стола мгновенно. Золотистая корочка, ароматный вкус и сытность делают это блюдо настоящим фаворитом. Даже 50 штук может быть мало
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- картофель — 2 шт. (350-380 г);
- молоко — 300 мл + 70 мл;
- мука — 140 г;
- яйца — 2 шт.;
- масло — 3 ст. л.;
- соль — 1 ч. л.;
- куркума — 0,5 ч. л.;
- сушеный чеснок — 1 ч. л.;
- зелень (укроп, петрушка) — 30 г;
- сливочное масло — 20 г.
Для начинки:
- помидоры — 2 шт.;
- сметана — 2 ст. л.;
- чеснок — 2 зубчика;
- твердый сыр — 20-30 г.
Способ приготовления
Картофель очистить, нарезать кубиками, выложить в миску, влить 150 мл. молока и взбить блендером до однородности.
Добавить яйца, соль, куркуму, сушеный чеснок, просеять муку и тщательно перемешать. Влить остальное молоко, оценить консистенцию теста - если оно слишком густое, добавить еще 50-70 мл молока.
Добавить растопленное сливочное масло, растительное масло и измельченную зелень, хорошо перемешать.
Жарить блины на разогретой сковороде с двух сторон до золотистой корочки.
Для начинки нарезать помидоры, смешать их со сметаной, измельченным чесноком и натертым сыром. Выложить начинку на блины, завернуть и подавать к столу.
Вкусные, ароматные картофельные блины с нежной начинкой готовы!
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