Картофельные блины с начинкой — идеальный завтрак, которого всегда мало

Картофельные блинчики. Фото: smachnenke.com.ua

Картофельные блинчики с нежной начинкой — это тот завтрак, который исчезает со стола мгновенно. Золотистая корочка, ароматный вкус и сытность делают это блюдо настоящим фаворитом. Даже 50 штук может быть мало

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

картофель — 2 шт. (350-380 г);

молоко — 300 мл + 70 мл;

мука — 140 г;

яйца — 2 шт.;

масло — 3 ст. л.;

соль — 1 ч. л.;

куркума — 0,5 ч. л.;

сушеный чеснок — 1 ч. л.;

зелень (укроп, петрушка) — 30 г;

сливочное масло — 20 г.

Для начинки:

помидоры — 2 шт.;

сметана — 2 ст. л.;

чеснок — 2 зубчика;

твердый сыр — 20-30 г.

Способ приготовления

Картофель очистить, нарезать кубиками, выложить в миску, влить 150 мл. молока и взбить блендером до однородности.

Приготовление теста. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить яйца, соль, куркуму, сушеный чеснок, просеять муку и тщательно перемешать. Влить остальное молоко, оценить консистенцию теста - если оно слишком густое, добавить еще 50-70 мл молока.

Масса для блинов. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить растопленное сливочное масло, растительное масло и измельченную зелень, хорошо перемешать.

Добавление зелени. Фото: smachnenke.com.ua

Жарить блины на разогретой сковороде с двух сторон до золотистой корочки.

Приготовление блинов. Фото: smachnenke.com.ua

Для начинки нарезать помидоры, смешать их со сметаной, измельченным чесноком и натертым сыром. Выложить начинку на блины, завернуть и подавать к столу.

Начинка для блинов. Фото: smachnenke.com.ua

Вкусные, ароматные картофельные блины с нежной начинкой готовы!

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