Картопляні ньокі на сніданок з 3-х інгредієнтів — покроковий рецепт

Картопляні ньокі. Фото: Скріншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Картопляні ньокі на сніданок — це швидкий і простий рецепт, який потребує лише трьох інгредієнтів. Ніжні та легкі ньокі стануть чудовою альтернативою звичним ранковим стравам, даруючи вашій родині ситний та смачний початок дня.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.

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Вам знадобиться:

3 великих картоплі;

300 г борошна;

сіль;

2 яєчних жовтки.

Спосіб приготування

Візьміть 3 великі або 6 середніх картоплин, наріжте їх невеликими кубиками, помістіть у каструлю, залийте водою і поставте на вогонь. Варіть картоплю на середньому вогні до готовності, приблизно 15-20 хвилин. На цьому етапі картоплю не соліть. Готову картоплю відразу викладіть на окрему тарілку і дайте їй охолонути 8-10 хвилин.

Варена картопля. Фото: Скріншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Поки вариться картопля, підготуйте 2 яйця, відділіть жовтки від білків. Жовтки будуть додані до картоплі. Коли картопля охолоне, посоліть її за смаком і ретельно потовчіть. Додайте 2 жовтки і добре перемішайте картоплю з жовтками.

Картопляне борошно. Фото: Скріншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Поступово додайте 300 г борошна і замісіть тісто для ньокі. Рекомендується додавати борошно частинами, оскільки його кількість може залежати від кількості відвареної картоплі. Спочатку вимішайте тісто в тарілці, потім викладіть його на стіл, додайте залишки борошна і продовжуйте вимішувати. Тісто для ньокі потрібно вимішувати приблизно 10 хвилин, доки воно не перестане прилипати до рук.

Картопляне тісто. Фото: Скріншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Після цього розділіть тісто на 4 рівні частини і з кожної сформуйте ковбаску. Наріжте ковбаски на невеликі шматочки, приблизно 1 см завширшки. Кожну ньокі злегка придавіть зверху виделкою. Перейдіть до варіння ньокі. Коли вода закипить, додайте ньокі, перемішайте, щоб вони не прилипли до дна каструлі, і варіть на середньому вогні протягом 10 хвилин. Не забудьте посолити воду.

Картопляні ньокі. Фото: Скріншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Готові ньокі зніміть з вогню, викладіть на тарілку, додайте трохи вершкового масла і за бажанням посипте свіжим кропом. Подавайте зі сметаною.

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